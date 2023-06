„Dă-i Aripi lui George!”

În urma acțiunii umanitare „Dă-i Aripi lui George!”, organizată recent de Asociația Club Sportiv TRIB (Trail Running in Bucovina) Suceava, s-au adunat 1.000 de euro direct de la eveniment (alergare în zona de Agrement Râul Suceava)și din donațiile făcute de membrii clubului în contul Asociației Aripi Pentru George. Alți 5.000 de euro au venit ca sponsorizare din partea Egger, după ce reprezentanții firmei au fost contactați de Asociația Club Sportiv TRIB Suceava,pentru a susține evenimentul. Astfel, după alergare cu strângere de fonduri pentru micuțul Andrei Gheorghe Buburuzan, din Fălticeni, părinții lui George sunt fericiți că s-a mai făcut un pas mare pentru ca fiul lor să ducă „o viață normală”.

Pregătit pentru a doua operație

Vă reamintim că George a primit un diagnostic de tulburare de spectru autist, cu comportament hiperkinetic și afectare gravă a limbajului funcțional și are nevoie de un tratament costisitor la Viena. Este vorba de 15.000 de euro, sumă care ar putea să-l ajute pe copil să ducă o viață normală. Băiețelul are nevoie de cinci operații succesive cu celule stem, proceduri care ar trebui să fie efectuate la Viena. Rezultatul fiecărei operații <promite> să îi redea până la 20% din recuperarea dorită. Prima operație a avut loc în septembrie 2022 și i-a adus multe beneficii pe partea comportamentală. Atât medicii, cât și părinții sunt încrezători și doresc să continue. Pentru prima operație, părinții au împrumutat banii și abia au reușit să îi returneze. Pentru a doua operație, banii au venit de la Asociația Club Sportiv TRIB (Trail Running in Bucovina) Suceava, prin acțiunea de alergare, și de la Egger, astfel că George are mari șanse de vindecare. Momentan, părinții fac sacrificii pentru terapia și tratamentul necesar copilului lor. În plus, ei fac naveta, zilnic, din Botoșana la Fălticeni, la Grădinița specială, unde George a fost integrat. Pentru a-și ajuta copilul, părinții acestuia au înființat o asociație: „Asociația aripi pentru George”, unde puteți să donați, fiecare după posibilități. George merită să fie ajutat, merită să aibă o copilărie normală. Pentru a-i oferi aripi lui George, poți alege să donezi în continuare în contul Asociației Aripi Pentru George, RO05BRDE340SV88337903400.

Recunoștință

Reprezentanții Asociației Club Sportiv TRIB (Trail Running in Bucovina) Suceava mulțumesc tuturor voluntarilor care s-au implicat în organizarea evenimentului „Dă-i Aripi lui George!”, precum și oamenilor care au participat și donat. Mulțumiri sunt adresate și partenerilor care au făcut posibilă realizarea proiectului „Dă-i Aripi lui George”: Kalaman Distribution SRL și Decathlon Suceava, mulțumiri „partenerului tăcut” Egger Group România, pentru generoasa sponsorizare făcută pentru George, fără de care acțiunea n-ar fi avut impactul scontat. Mulțumiri sunt adresate și fotografilor ce și-au rupt din timpul liber și au fost prezenți în mod voluntar la eveniment (Camelia Iordache, Luci Botezatu și Corduneanu Marius).