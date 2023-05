Expoziție

Un autoturism englezesc din anul 1936, două mașini de Miliție de dinaintea Revoluției din 1989, Dacii din anii ’70, un Trabant decapotabil, două replici ale unor mașini de la începutul secolului trecut și un Buick Special din anul 1967. Acestea sunt doar câteva dintre cele peste 90 de „bijuterii” mașini istorice care au fost expuse duminică pe esplanada Casei de Cultură la cel mai mare eveniment Retro Parada Primăverii organizat în municipiul Suceava. La ediția de anul acesta, au fost prezenți colecționari de mașini istorice din șapte județe, Suceava, Iași, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bacău și Galați.

Întâlnirea iubitorilor și colecționarilor de vehicule de epocă a avut loc sub egida Retromobil Club România, iar pe lângă tradiționalele mașini la care, în anii Epocii de Aur, aveau acces oamenii de rând, cum ar fi Dacia 1300, Aro, Trabant, Wartburg sau Moskvich, au putut fi admirate și fotografiate de cei prezenți și mărci rare, precum Singer, Volvo, VW Beetle, Opel, MG Gentry, Mercedes, Jaguar etc. Numărul mare de mașini expuse și frumusețea acestora au atras pe toată perioada expoziției mulți vizitatori, de la cei mai mici și până la bunici, care și-au făcut fotografii cu autoturismele expuse sau și-au adus aminte, în cazul celor mai în vârstă, de vremurile în care au avut ori s-au plimbat cu mașini precum cele expuse.

Președintele Filialei Suceava a Retromobil Club România, Iulian Todirică, a remarcat faptul că de la an la an numărul pasionaților de mașini de epocă este tot mai mare. El a precizat că în ultimul an, în județul Suceava s-au omologat cele mai multe mașini istorice de la înființarea Retromobil Club Suceava, majoritatea dintre acestea fiind Mercedes.

După ce au putut fi admirate timp de câteva ore, mașinile istorice au pornit în paradă, în frunte cu o mașină de Miliție, pe străzile din zona centrală a Sucevei.

Retro Parada Primăverii 2023 este un eveniment care se organizează în mai multe orașe din țară, în lunile aprilie și mai.

Cea mai veche mașină expusă a fost un Morris 8 din anul 1936

Cea mai veche mașină expusă la ediția de anul acesta a Retro Parada Primăverii a fost un Morris 8 fabricat în anul 1936, care încă nu a fost înregistrat în România ca mașină istorică. Proprietarul mașinii care a fost expusă în premieră la Retro Paradă, Ion Maloș, a spus că a achiziționat-o în urmă cu doi ani din Irlanda, el precizând că nu știe dacă în România mai există un astfel de model. Ion Maloș a precizat că toate componentele mașinii sunt originale, cu excepția pompei de benzină, care a fost înlocuită pentru ca autoturismul să funcționeze în parametri normali. El a spus că a venit cu Morris-ul de la Volovăț la Suceava, distanța fiind parcursă într-o oră și jumătate, cu o viteză ce nu a depășit 50 km/h.

„De dimineață am venit la Suceava de la Volovăț. A mers bine, doar undeva pe dealul de la Dărmănești s-a oprit pentru că probabil nu a băgat benzină”, a povestit proprietarul mașinii, care a spus că un astfel de autoturism valorează în jur de 10.000 de euro.

Printre noutățile de anul acesta, mașini care nu au mai putut fi admirate la edițiile trecute, se numără un superb Buick Special, fabricat în anul 1962, dar și o Skoda 150 S, fabricată în anul 1968, aceasta din urmă aparținând unui colecționar din Suceava. De succes în rândul vizitatorilor, în special al celor mici, s-au bucurat și cele două mașini de Miliție, aduse la Suceava de doi colecționari din Botoșani și Vaslui. Mașina de Miliție din Botoșani era complet utilată, cu girofar, stații și aparat radar, iar pe scaunul din dreapta era un manechin îmbrăcat într-un echipament complet de milițian.