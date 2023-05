Concursul ISEF

Iuliana Paula Huțanu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, participă, în această săptămână, lacea mai mare competiție preuniversitară STEM din lume - ISEF (The International Science and Engineering Fair), în Dallas, Texas, SUA.

În concurs participă aproape 2.000 de tineri de pe întreg mapamondul, din 80 de țări.

Iuliana Paula Huțanu s-a calificat cu proiectul „Glucocorticosteroids in case of genetic mutations, autoimmune diseases or Covid 19”, realizat într-o perioadă de aproape un an de muncă.

Este o lucrare interdisciplinară, cu conexiuni în chimie, farmacologie, medicină și informatică.

În cadrul proiectului, eleva Iuliana Paula Huțanu a studiat diferite medicamente eficiente pentru tratamentul unor bolii grave, autoimune, dar și al unor cazuri severe COVID-19. Pentru a explica structurile moleculare ale unor compuși cu acțiune biologică, precum și o serie de proprietăți specifice acestora, s-au folosit modele moleculare, create prin aplicarea unor software specializate.

Adolescenta a utilizat noțiuni avansate de chimie computațională pentru a demonstra că asocierile medicamentoase sau cele dintre medicamente și suplimente pot influența structura acestora și implicit activitatea biologică. În paralel, au fost studiate proteina spike responsabilă pentru grefarea virusului dar și MTHFR reductaza.

„Un astfel de proiect cere multă muncă, timp, determinare și multe sacrificii”, a transmis prof. coordonatori dr. chimist Dumitraș Cristina Amalia, de la Colegiul Tehnic ’’Lațcu Vodă” Siret și Centrul Județean de Excelență Suceava.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu Spitalul de Boli Cronice Siret, manager Haraseniuc Sorin Ilie, statistician Sofroni Lucica și dr. Orban Oana. Deplasarea este posibilă datorită unor sponsori importanți: Asociația Ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena Siret, primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, prof. ing. Maidaniuc Jeaneta-Steluța și TUDIA Lactate.

Prof. Dumitraș Cristina Amalia a mai menționat că proiectul s-a calificat la evenimentul din Dallas datorită rezultatului obținut la Concursul Național de Știință și Tehnologie RoSEF, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea din Suceava și Societatea Științifică Cygnus.În cadrul acestui concurs elevele Huțanu Iuliana Paula (CT „Lațcu Vodă’’) și Comșa Mirela Elena (Centrul Județean de Excelență Suceavași CN „Ștefan cel Mare”) au obținut premiul II și medalie de argint.

La concursul ISEF de anul acesta, din Suceava mai participă și un echipaj al Colegiului „Petru Rareș”.