Din suflet

Asociația ”Bucovina Civică” se implică tot mai mult pentru a ajuta persoanele defavorizate. Recent, asociația pusă pe picioare de activiștii Andrei Bacoș și Vasile Bolohan a achiziționat o garsonieră, care a fost renovată și pusă la dispoziția tinerilor care ies din sistemul centralizat de protecție.

”Ne-am lovit mereu de această problemă de când ne ocupăm de acești tineri care părăsesc sistemul și am constatat că au mare nevoie de un loc unde să stea până reușesc să se descurce singuri. Mai bine de un an am plătit chirii pentru unii dintre ei, dar acum avem o mare binecuvântare că avem o locuință dedicată acestor tineri în care vor locui gratuit. Un lucru foarte trist care trebuie menționat este că unii din ei au dizabilități mintale și nu sunt primiți în adăposturi publice, doar temporar în caz de urgență. De aceea ne-am dorit să facem tot posibilul și să rezolvăm această situație pentru ca ei să nu ajungă pe străzi. Mai bine de jumătate din oamenii străzii sunt foști tineri care au părăsit sistemul de protecție. Reintegrarea lor în societate ține foarte mult de sprijinul nostru. Etichetarea lor și bullyingul nu ar trebui să existe”, sunt de părere Andrei Bacoș și Vasile Bolohan.

Într-o postare pe pagina de facebook, Andrei Bacoș a mai precizat că până acum au beneficiat de această locuință Costeluș, care între timp a fost ”înfiat” de o femeie, și Alexandru, care a rămas în continuare în garsonieră. Ambii au fost colegi și au crescut împreună la o casă de tip familial din Mihoveni.

”Vrem să mulțumim din suflet doamnei Luminita Chihaiși firmei Consuc pentru tot sprijinul oferit și vouă celor care aveți încredere în acțiunile pe care le facem. Dacă doriți să redirecționați cei 20% din impozitul pe profit către asociația noastră, lăsați un mesaj aici și vă voi contacta pentru detalii. De asemenea orice salariat poate prin declarația 230 să opteze ca cei 3,5% din impozitul pe venit să ajungă la noi. Banii vor ajunge la stat în caz contrar. Dorim să ducem vara asta la mare o parte din copiii din centrele de plasament, dar și copii care învață bine, dar nu au posibilități financiare”, au mai transmis Andrei Bacoș și Vasile Bolohan.

Cei care doresc să sprijine acțiunile Asociației ”Bucovina Civică” pot face donații în următoarele conturi:

Lei RO81BTRLRONCRT0624422701

Euro RO31BTRLEURCRT0624422701