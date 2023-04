„Note de speranță”

Emoție, bucurie, lumini, inimi deschise, muzică de calitate, artiști excepționali, toate pe aceeași scenă a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava, vineri, 21 aprilie 2023, în cadrul Spectacolului caritabil „Săftița”.

Cunoscutul virtuoz al țambalului, maestrul Marius Mihalache, acompaniat de vocea soției sale, artista Arabela Nicolau, împreună cu fiul Lorin Mihalache (tobe), tânăr care studiază tobe la celebrul Berklee College of Music din Boston, și suceveanul Ciprian Parghel (bas), a oferit publicului sucevean un excepțional „dans” al instrumentelor. Împreună au spus povestea femeii - „Săftița”, spectacol care a obținut Premiul Special UNITER 2019.

Publicul a ascultat muzică tradițională românească, combinată cu sonorități moderne, care au făcut ca „esența folclorului să fie transpusă într-un limbaj universal”, spectatorul „rătăcind” printre note muzicale și cuvinte cu miez, într-o lume a iubirii, dar și a trădării, a libertății, a frumosului etc. Am descoperit la Marius Mihalache o pasiune, energie, emoție molipsitoare, un artist desăvârșit care s-a conectat perfect cu publicul și căruia i-a oferit totul: sunete, care s-au transformat în emoții, ca apoi să fie magie.

Arta, motorul schimbării

Pentru prima dată într-un spectacol la Suceava, la invitația prof. Andrei Ciprian Gagiu și a Asociației In Business Club Suceava, artistul Marius Mihalache și colegii săi au oferit o seară de neuitat, fiind aplaudați în picioare de public, ovaționați, invitați să ofere un bis, ceea ce s-a și întâmplat. Aceeași pasiune, doar că pentru alt instrument, tobe, a simțit publicul la Lorin Mihalache, care a avut și o solistică de excepție, moment aplaudat îndelung de public. „Lorin este prelungirea tobelor sau tobele sunt prelungirea lui Lorin..., oricum, este importat că face ceea ce-i place”, a spus tată său, Marius Mihalache.

Asociația In Business Club Suceavaa organizat vineri primul eveniment caritabil dedicat cazurilor umanitare, eveniment prezentat de Cătălina Biholar.

Mesajul spectacolului a fost centrat pe talent, tineri, elevi, oameni de excepție, care aduc bine și frumos în jurul lor, demonstrând, dacă mai era nevoie, că arta este motorul schimbării. În deschiderea spectacolului, pe scenă au cântat prof. Ciprian Gagiu (pian) și Simona Elena Gavril (voce), urmați de Orchestra „Brass” a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, dirijată de profesor Florin Sumanariu.

Cazurile umanitare

Spectacolul „Note de Speranță” a fost organizat pentru susținerea copiilor diagnosticați cu autism, dar și a părinților care fac eforturi deosebite pentru ca cei mici să beneficieze de cele mai bune terapii. Cu toții fac parte din Asociația pentru Intervenție în Autism (AIAS). De asemenea, au fost prezentate și două cazuri umanitare, doi copii care au mare nevoie de ajutor, și care îl vor primi tot din partea In Business, prin intermediul acestui spectacol.

Este vorba de Radu Petru Ristea și Victor Pîțu.

Radu are 12 ani și face terapie de la 2 ani și jumătate pentru a învinge autismul. Între timp, viața i-a dat de dus și un Sindrom Tourette și un ADHD, ceea ce a complicat mult situația lui și i-a prelungit recuperarea. În acest moment, Radu luptă cu nemiloase boli, pentru viața lui, pentru integrare și pentru adaptare. Victor Pîțu are un an și 11 luni și este din Suceava. A fost diagnosticat cu o boală grea, anemie aplastică severă. După lungi spitalizări în țară și cu eforturi uriașe, părinții au reușit să îl transfere la un spital din Roma. Cheltuielile sunt uriașe. Irina, mama copilului, este lângă Victor 24 din 24 de ore. Alături de Victor este și tatăl lui, Vlad Pîțu, angajat ISU Suceava, salvator de vieți, care acum se luptă, alături de soție, pentru a-și salva copilului.

16.350 de lei s-au adunat doar în seara spectacolului

Proiectul „Note de Speranță” este organizat de Asociația In Business Club Suceava, ai cărei membri fondatori sunt Ionuț Burac, Tudor Andronic, Alina Cojocariu, Daniel Lupu, Cristi Panaite, Robert Raducanu, Ruxandra Mihalachi.

Echipa care a pus bazele acestui proiect caritabil este formată din Ruxandra Mihalachi, Alexandra Munteanu, Tudor Andronic, Cosmin Brădățan, Cerasela Iacoban, profesorul Ciprian Gagiu și mulți alți oameni care au înțeles că atunci când oamenii buni se adună, faptele bune cresc.

În timpul spectacolului au fost voluntari care au oferit publicului urne în care s-au făcut donații. La finalul spectacolului, Ionuț Burac, din partea Asociației In Business Club Suceava, asociație care este ca „o familie care cuprinde aproximativ 100 de membri”, a anunțat că doar în seara spectacolului s-au adunat 16.350 de lei. Această sumă se adaugă altor donații și sponsorizări care au fost făcute din momentul în care s-a anunțat evenimentul și până pe 21 aprilie, suma totală ce va fi donată și împărțită copiilor cu autism, dar și celor două cazuri umanitare prezentate în timpul spectacolului, depășește 10.000 de euro (51.000 de lei). Echipa In Business Suceava a mulțumit tuturor donatorilor pentru generozitate și implicare. „Încasările obținute în cadrul acestui eveniment vor fi redirecționate în totalitate cazurilor caritabile, beneficiar principal fiind Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava. Pe lângă beneficiarii finali (copiii Asociației pentru Intervenție în Autism Suceava), organizatorii îl vor ajuta și pe Radu Ristea, copil cu autism, dar și pe Vlad Pîțu, un copil cu leucemie din Suceava, care acum este internat la Spitalul Bambino din Roma – Italia”, au transmis organizatorii.

Implicare

Ruxandra Oana Mihalachi, manager Ecooptic Suceava, (care a pus umărul, alături de Alexandra Munteanu, la realizarea acestui spectacol, alături de ceilalți voluntari, sponsori etc. - două mame și antreprenoare puternice) a spus că proiectul „Note de Speranță” și-a propus de la început să se implice în promovarea oamenilor și a companiilor care practică antreprenoriatul social. „Sunt mulți cei care au înțeles că împreună putem demonstra de ce răsună Bucovina: pentru că ne pasă unii de alții, pentru că ne susținem reciproc, pentru că împreună suntem mai buni. Toți sunt <între brand și comunitate> și cu siguranță vom reveni cu alte povești din comunitate”, a fost mesajul Ruxandrei Oana Mihalachi, care alături de Alexandra Munteanu, Tudor Andronic, Cosmin Brădățan, Cerasela Iacoban, profesorul Gagiu Ciprian etc. a reușit să „construiască” un eveniment de înaltă ținută la Suceava.