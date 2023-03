Curs de prim ajutor Ambu-Life

Tot mai mulți suceveni vor să facă cursuri de prim ajutor pentru a-și putea salva rudele ori semenii în situații medicale de urgență, conștientizând faptul că minutele care trec până la sosirea echipajelor de salvarepot face diferența între viață și moarte.

“Ce faci dacă mama ta cade lângă tine în casă? Sau fiul tău cel mic se îneacă cu o bomboană?”

Am asistat duminică la un astfel de curs organizat de către serviciul privat de ambulanță Ambu-Life, în parteneriat cu medicul urgentist Tudor Merticariu.

Cursul a avut loc la Restaurant Zamca, iar timp de 8-9 ore, cei aproximativ 30 de cursanți au fost învățați cum să reacționeze în tot felul de situații de urgență care se pot întâmpla la orice oră, acasă, la serviciu, la restaurant, pe stradă sau chiar într-un mijloc de transport în comun.

Experiența medicului Tudor Merticariu, cel care care lucrează de aproximativ 10 ani în domeniul intervențiilor de urgență, atât la Smurd, cât și la Serviciul de Ambulanță, a făcut cursul unul foarte dinamic și ușor de înțeles, chiar și pentru cursanții care nu aveau deloc cunoștințe medicale.

Carismaticul doctor a reușit să îmbine informațiile teoretice cu cele practice, din diverse situații reale prin care a trecut într-un deceniu de medicină de urgență.

Au fost prezentate diverse scenarii care se pot transforma în câteva minute într-o tragedie: “Ce faci dacă mama ta cade lângă tine în casă? Sau fiul tău cel mic se îneacă cu o bomboană?”

Pe baza acestor exemple, medical urgentist a prezentat manevrele de care oricine are nevoie pentru a se descurca într-o situație de urgență: de la cum oprești o sângerare, la ce faci în cazul unei fracturi, a unei arsuri, a unei mușcături de căpușă, în cazul în care ajungi primul la un accident rutier sau cum reacționezi în cazul în care o persoană are șoc anafilactic sau are obturate căile respiratorii.

Când nu știi ce să faci și mai tare îi faci rău victimei. “Au fost cazuri în care victimele au murit”

Dacă prima parte a cursului a fost bazată în mare parte pe teorie, în cea de-a doua, care a urmat după o pauză de masă, în care cursanții au servit prânzul și au avut ocazia să se cunoască între ei, a urmat proba practică.

Ajutat de asistenți și ambulanțieri din cadrul Ambu-Life, doctorul Merticariu le-a arătat pe manechine cursanților cum se face resuscitarea cardio-pulmonară (RCP), atât în cazul adulților, cât și a copiilor, în special a celor mici, manevrele de resuscitare fiind diferite.

Fiecare cursant a avut de resuscitat câte un manechin timp de câteva minute, ceea ce i-a epuizat pe majoritatea dintre ei. Cu toții însă au fost foarte prezenți și au încercat să învețe cât mai bine ce au de făcut, înțelegând importanța acestei manevre care, făcută corect, salvează vieți.

Dr. Merticariu a ținut să le sublinieze “elevilor” săi importanța acordării corecte a primului ajutor, povestindu-le cazuri reale de proceduri incorecte de “salvare”, făcute până la sosirea ambulanțierilor sau paramedicilor SMURD. “Au fost cazuri în care, pe fondul acelor greșeli, victimele au murit”, a completat doctorul.

După ce fiecare cursant a transpirat, la propriu și la figurat, salvând manechine (inclusiv un manechin de copil) din tot felul de scenarii de situații de urgență, a urmat o recapitulare a noțiunilor învățate și, la final, o testare din materia predatăla curs.

Din fericire, toți cursanții s-au descurcat și au reușit să primească la final diplomele de absolvent a “Cursului de Acordare Prim Ajutor – Ambu-Life”.

“În șase ani, am avut peste 12.000 de pacienți. Nici o reclamație sau recenzie negativă!”

Sergiu Lauric și Andrei Haureș, administratorii Ambu-Life, au anunțat că vor organiza astfel de cursuri și în perioada următoare, pe care le vor anunța pe pagina lor de Facebook, Ambu-Life Ambulanță private.

“Suntem primul serviciu privat de ambulanță din județul Suceava. Deținem 9 ambulanțe și avem 18 angajați, medici, asistenți, ambulanțieri. Acționăm și pe raza județului Botoșani. Suntem pe piață din 2016. De atunci și până în prezent avem peste 12.000 de solitări. Și nici o reclamație sau vreo recenzie negativă. Iar asta, pentru domeniul medical, spune tot”, explică Sergiu Lauric.



Colegul său, Andrei Haureș, îl completează: “Mulți oameni nu știu că, cel puțin în cazul pacienților netransportabili, au dreptul la o ambulanță chiar și atunci când merg la un control de specialitate sau la o clinică de recuperare. Sunt servicii decontate prin CAS, însă, așa cum am spus, mulți nu știu de aceste beneficii. Pentru informații le stăm cu drag la dispoziție la dispeceratul nostru: 0230/522112"





“Ar trebui să fie curs obligatoriu de prim ajutor în școală!”

Am încercat să stăm de vorbă și cu o parte dintre cursanți și să aflăm de la ei ce anume îi motivează să facă un curs de prim ajutor.



Mihai are 24 de ani. A absolvit școala postliceală sanitară anul trecut, iar din când în când lucrează ca ospătar la evenimente. Îmi mărturisește că acum șase ani a suferit un grav accident rutier, când un tir a acroșat mașina în care el era pasager.



“Șapte zile am fost în comă. Am suferit un puternic traumatism la cap. Eram în clasa a XII-a. Când am ieșit din comă nu îmi recunoșteam mama, tata , nu știam zilele săptămânii”, povestește Mihai.

S-a recuperat 100%, iar de atunci e motivat să lucreze în domeniul medical. I-ar plăcea să profeseze ca asistent și a început cu acest curs de prim ajutor, intenționând să facă voluntariat la spital.

Emanuela (35 de ani) îmi spune că vrea să facă cursul acesta de mult timp, doar că a venit pandemia și a tot amânat.

“Vreau să pot să fiu de ajutor”, spune Emanuela, care are 3 copii. E învățătoare și are în clasă un copil cu diabet, care face des crize. Una dintre întrebările ei adresate medicului Merticariu a fost ce poate să facă în astfel de situații.

Maria (23 de ani) e voluntar la un azil de bătrâni, însă ar vrea să lucreze ca asistentă, mai ales că a absolvit și ea o postliceală sanitară. E decisă ca după curs să facă voluntariat la ambulanță.

Diana (24 de ani)a venit cu fratele ei, Mihnea (16 ani). Tânăra spune că a fost martora unui acccident rutier și că “mă durea sufletul că nu puteam să ajut”.

Diana e de părere că: “Ar trebui să fie curs obligatoriu în școală, de prim ajutor!”. Mihnea e de accord cu sora lui și spune că el a venit să învețe, chiar dacă mama lui e asistentă și i-a mai arătat câte ceva. “Joc baschet și e un sport în care apar deseori accidentări”,completează adolescentul.

Georgiana (42 de ani) e restaurator picturi murale și lucrează la înălțime, pe schele, pe biserici. Vrea să știe să acorde primul ajutor, desi speră să nu fie nevoită niciodată să o facă: “Dar prefer să știu, decât să fiu inutilă într-o situație gravă!”

Florentina (30 de ani)e asistentă la un cabinet stomatologic, dar e de ceva vreme în concediu de maternitate. A venit la curs pentru a învăța cum să-și ajute familia, în primul rând, dar și pentru că se gândește la o schimbare a locului de muncă.

Sebastian (35 de ani)e inginer mecanic la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava. Știe să întrețină ambulanțele dar ar vrea, pentru el, să știe și să “întrețină” și oamenii în viață, în caz de nevoie.

Pe Iuliana (44 de ani), economist, cutremurul din Turcia a fost factorul declanșator care a determinat-o să facă un curs de prim ajutor. “Faptul că într-o singură zi pot învăța noțiuni de bază m-a convins”, spune Iuliana.

Denisa (20 de ani)e studentă în anul I, la Suceava, și s-a înscris la curs dorind ca în viitor să devină asistentă.

Mihaela (32 de ani)îmi mărturisește că era aproape să o piardă pe mama ei, care s-a înecat când lua masa, iar în urmă cu ceva ani a fost martora unui accident rutier în urma căreia o mamă și fetița ei au murit.

Pentru că nu vrea să mai fie neputincioasă în astfel de situații și pentru că e mamă, Mihaela a decis să urmeze acest curs de prim ajutor.

“Cu cât mai mulți dintre noi vom ști să acordăm corect primul ajutor, cu atât fiecare dintre noi se poate simți mai în siguranță”, a concluzionat doctorul Tudor Merticariu.