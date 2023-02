Pachețel la școală

Desuete și revitalizate de prea puține ori de-a lungul timpului, programele guvernamentale de tipul „Laptele și cornul”, „Mere în școli” își arată limitele tot mai des.

Sunt mulți părinți care reclamă că produsele pe care copiii le primesc nu sunt de calitate, nu sunt gustoase, iar elevii și preșcolarii nu le consumă.

Eficiența acestor programe a fost de multe ori pusă la îndoială, și pe bună dreptate.

De exemplu, legea prevede ca merele distribuite elevilor să aibă 100 de grame, dar pe băncile copiilor ajung fructe mici, sub limita legală.

Un părinte din municipiul Suceava ne-a semnalat recent că merele pe care cei doi copii ai săi le primesc sunt mici, foarte tari și nu pot fi consumate, făcând referire mai ales la fructele primite în ultimele luni.

„Merele sunt mici, nicidecum nu au 100 de grame, așa cum este trecut pe punga în care vin ambalate și, în plus, sunt foarte tari, copiilor nu le plac, nu le pot consuma. Într-una din zile am cântărit mărul primit de la școală, avea 80 de grame, deci sub cantitatea prevăzută de lege”, a povestit acesta.

O sesizare similară privind produsele primite, gustul și calitatea acestora, am primit și din partea unui părinte din Rădăuți: „Cu excepția merelor și a laptelui, ce primesc elevii nu formează în nici într-un caz obiceiuri alimentare sănătoase. Biscuiți și corn fără gust, mere mici și tari”.

Desigur, proporția în care laptele, cornul (de fapt o pâinică), merele sau biscuiții se consumă de către elevi diferă de la școală la școală și depinde în mare măsură de condițiile materiale ale fiecăruia.