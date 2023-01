Profil de criminal

Șocantul caz al tânărului pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de uciderea animalelor și „rănirea sau schingiuirea animalelor”, după ce a spânzurat și decapitat un câine, a fost detaliat de Asociația ”Casa lui Patrocle”, reprezentanții acesteia fiind de fapt și cei care au reclamat cazul la poliție.

Cei de la asociația de protecție a animalelor au așteptat întâi ca polițiștii să mediatizeze cazul, după ce l-au pus oficial sub acuzare pe tânăr și l-au reținut pentru 24 de ore. A fost nevoie să treacă aproape un an de zile de la sesizarea cazului și până la ridicarea tânărului și introducerea sa în arest, asta pentru că la vremea faptei autorul era încă minor. Astfel, printre altele, a trebuit ca acesta să fie expertizat psihiatric, pentru a se stabili dacă are discernământ. Iar respectivul are discernământ și prin urmare va fi trimis în judecată pentru faptele sale.

Un alt copil de 10 ani a filmat scenele de groază. O copilă a început să plângă la școală

Redăm mai jos prezentarea cazului de către Asociația ”Casa lui Patrocle”, scene la care, repetăm, au fost martori și alți oameni. Faptele sunt de o cruzime fără precedent, care evident că pot ascunde o minte bolnavă, capabilă de fapte și mai grave:

”Azi a venit timpul să vă povestim despre cea mai șocantă crimă și ucidere a unui animal petrecută vreodată aici, în județul Suceava. Faptă de o cruzime fără precedent trăită anul trecut pe vremea asta, în Horodniceni. Vorbim abia acum, căci acum, la aproape un an de la deschiderea dosarului penal, criminalul a fost reținut în arest.

Filmarea crimei este de-a dreptul tulburătoare, nu poate fi pusă pe rețelele de socializare.

Un minor spânzură un câine. Apoi ia cuțitul și îl înjunghie în gât de zeci de ori. Câinele nu mai mișcă, este deja mort. Îl dezleagă din copac, îl pune pe pământ și continuă. Ia cuțitul și începe să-l înjunghie iar. Se străduie să-i taie gâtul cu totul, să-l decapiteze. Deși filmarea este greu de dus, a trebuit s-o privim cu ochii larg deschiși, iar acest biet câine este înjunghiat de cel puțin 40 de ori.

În tot acest timp, un copil de vreo 10 ani filmează toată scena cu telefonul. Un copil!!

În noaptea de 10 februarie 2022 primim filmarea de la o doamnă învățătoare. Femeia a văzut o fetiță plângând la ore, iar întrebând-o ce s-a întâmplat, biata copilă i-a mărturisit că fratele său i-a trimis o filmare despre cum a ucis un câine. Aveam să aflăm ulterior că acest film circula lejer pe multe grupuri ale copiilor.

Tot în acea noapte am anunțat Poliția Animalelor, iar în dimineața următoare toate autoritățile erau deja la poarta acestui criminal. Ceea ce s-a întâmplat acolo a sfidat scenariile filmelor polițiste, inteligența poliției, dar și-a noastră.

Infractorul, care avea la vremea aceea 17 ani și 11 luni, minor așadar, ne conduce la locul faptei, ne-arată copacul unde a spânzurat câinele. Poliția insistă să spună unde este cadavrul câinelui. El spune că l-a îngropat, aduce o lopată, începe să sape. În câteva minute își schimbă declarația și ne spune că de fapt nu l-a îngropat, ci l-a aruncat într-un sac la marginea satului”.

Cum s-a gândit autorul să-i ducă de nas pe polițiști cu un câine care seamănă cu cel ucis

”O armată întreagă de oameni, vreo 5 polițiști de la Poliția Animalelor Suceava, alți polițiști de la secție, criminalist din Fălticeni, noi și infractorul cărându-și lopata, am plecat cu toții în cealaltă parte a satului să căutăm sacul. Am ajuns la o groapă de gunoi unde erau zeci de saci, dar nici urmă de cadavrul câinelui. Aici urmează momentul culminant, când acest infractor sfidează din nou pe toată lumea, spunându-ne că de fapt câinele nu a murit, ci a înviat și este acasă în ograda lui.

Ne întoarcem cu toții, traversăm iar satul pe jos, el în fruntea noastră flancat de polițiști și târâindu-și lopata. Parcă eram într-un film prost (ca să nu spunem altfel) în care acest derbedeu își bătea joc de vreo 10 oameni. În curtea sa ne-arată un câine aproape identic cu cel pe care l-a ucis, insistând că acesta este cel spânzurat și înviat. Cum auziți. Luându-l în brațe am realizat că și acest câine era înjunghiat în zona gâtului și înțepat superficial de câteva ori cu cuțitul. Rugăm să vă imaginați scenariul pe care-l trăiam acolo cu toții.

Însă, uitându-ne iar și iar la filmarea crimei, găsim detaliul care azi a băgat acest infractor în arest: copilul care filmează spune la un moment dat: ‘Dacă e al meu, te omor mâine dimineață eu pe tine!’

Așadar erau doi câini, frați, aproape identici. Unul era al infractorului, unul al copilului. Unul cel ucis, unul doar înjunghiat și scăpat cu viață. Acestuia din urmă i s-a dat Ordin de Plasare în adăpost, a ajuns în grija noastră, a fost internat, operat, este bine.

A trecut un an. Un an în care am așteptat o veste din partea autorităților. Un an în care am stat cu această filmare în telefoane și ne-am rugat să se facă dreptate. Azi am primit un telefon de la șefa Poliției Animalelor Suceava, care ne-a dat vestea cea mare. Criminalul a fost azi reținut în arest pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de <ucidere a animalelor cu intenție, fără drept> și <rănirea sau schingiuirea animalelor>.

Ireal, oameni buni! Infractorul era minor la momentul săvârșirii acestei atrocități, fapt care a îngreunat mersul anchetei. Avea 17 ani și 11 luni! Vorbeam singuri când i-am aflat vârsta! Un pericol pentru societate! Apoi copilul de 10 ani care filmează și trimite filmarea altor copii! Oare care-i viitorul acestui copil? Surioara sa care primește filmarea și începe să plângă la școală! Criminalul care spune că a îngropat câinele, apoi că l-a aruncat într-un sac, apoi că a înviat! Modul cum ucide câinele! Faptul că nu se poate opri din a-l înjunghia nici măcar după ce-l vede mort! În timpul săpăturilor găsim de fapt alt cadavru de câine, pesemne și acesta ucis. Premeditarea cu care a comis faptele!! Da, a fost expertizat psihiatric, constatându-se că a săvârșit faptele cu discernământ.

Ne-am întrebat și noi, cu siguranță vă întrebați și voi: 24 de ore de arest? Cu ce ne încălzește lipsa lui din societate doar pentru 24 de ore?! Însă am întrebat și ne-am lămurit, ancheta nu se încheie aici, Poliția Animalelor Suceava urmează a continua cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, urmând ca după definitivarea acestora să fie dispusă soluția procedurală.

Noi vă spunem cu mâinile pe suflete, tragem nădejde și speranță ca decizia procurorului și a instanței de judecată să fie una dreaptă, obiectivă și să se supună Legii. Iar Legea spune că cele două fapte comise constituie INFRACȚIUNI și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani!

Iar în final vrem să mulțumim Poliției Animalelor Suceava! O mână de oameni buni, faini, responsabili, muncitori, alături de care facem echipă ca la carte”!