Se pare că Sir Andy îmi forțează mâna, adică încă un titlu. Aș dau eu titluri nenumărate la ziar pentru un singur titlu de Grand Slam pentru el... Vasăzică, Murray a reușit la Melbourne ceva încă și mai nebunesc decât la meciul din turul 1 cu Berrettini. Tot 5 seturi, dar de data asta cu el revenind de la 0-2, ba chiar de la 2-5 în setul 3! Adversar i-a fost Kokkinakis, mai tânăr cu 10 ani, dar și cu un nivel de joc ireal, tot peste 30 de ași și nenumărate lovituri câștigătoare. S-a mai adăugat o oră peste cele 4 ore și 45 cu Berrettini, astfel că meciul s-a încheiat aproape de ora 4 dimineață la antipozi, totodată cel mai lung din cariera scoțianului! Când Murray a egalat la 2, bietul Lendl a plecat să se întindă puțin pe undeva, căci nu e de stat la vârsta și constituția lui cu orele pe un scaun, la frig, înfofolit în prosop. A revenit după câteva game-uri, cu forțe proaspete, iar probabil că acum se roagă pentru sesiune de zi cu Bautista-Agut (care e un meci mai greu decât pare).

Două vorbe și despre fetele noastre, din păcate, ultimele. Greu de privit acele fluctuații din jocul Irinei Begu, mai ales dublele greșeli când trebuia să confirme break-ul. S-a mai dus un turneu de GS, probabil vor mai trece și altele și te trezești că e cam târziu. Irina părea că se trezise pe ultima turnantă a carierei, dar poate că am vrut să vedem mai mult decât era. Au ieșit și celelalte românce, alea de adopție în țările calde, vorba vine. Emma Răducanu a pierdut greu la Gauff, dar am văzut elementele alea de tenis rapid și asumat de la acel US Open. Ar fi trebuit să câștige setul secund, însă Gauff a momit-o cu niște baloane, iar Emma s-a înfipt în ele cu prea mare nerăbdare. Culmea, s-a văzut experiența uneia de 18 ani, cu 2 ani mai mică decât ”a noastră”! În schimb, nu sunt semne că Bianca Andreescu va mai reveni la nivelul necesar pentru a mai conta în astfel de turnee. A pierdut un meci cu o basarabeancă aciuată în Spania, Cristina Bucșa, despre care aflăm că e o solitară, nu e prezentă în rețelele sociale, nu are sponsor, își cumpără rachete și se îmbracă singură din comerț. Ar putea părea un ”răutăcism”, dar e numai o constatare: se vede! Dar probabil că a purta pantaloni cu două numere mai mari e ceva asumat, așa se simte ea mai bine pe teren. În privința asta nici Patricia Țig nu stă mai bine (am mai remarcat asta), ea apărând îmbrăcată ca o tânără mămică prin casă, la treburi casnice. Patricia a arătat însă mult mai bine la tenis, reușind să câștige un set cu chinezoaica Zhang, nu o dată măturând efectiv terenul cu lovitura de dreapta. Evident că nivelul ei e de prima sută, dar pentru a ajunge iar acolo trebuie să o ia de jos, în special cu turnee de zgură.

Aș mai avea încă pe atât de înșirat despre tabloul băieților, căci singura parte bună a gripei e că poți vedea 10-12 ore de tenis pe zi. Rămâne pe dățile viitoare, tenisul masculin urmând a rupe partea leului până la finalul turneului.