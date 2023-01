Sprijin

Nu mai puțin de 30 de camioane cu ajutoare, donate de americani, vor ajunge în Ucraina prin hub-ul umanitar de la Suceava, din apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare”. Ajutoarele au fost strânse prin implicarea consulului onorific al României în statul american Utah, Mircea Divricean, în cadrul uneia dintre cele mai mari campanii umanitare din SUA, „Driven To Assist Ukraine”. Campania a fost lansată în statul Utah în martie 2022, imediat după invazia Ucrainei de către Rusia. Mircea Divriceana precizat că numai în statul Utah au fost strânse 40 de tone de bunuri materiale în valoare de aproape un milion de dolari și patru milioane de dolari numerar. Bunurile donate constau în haine, încălțăminte, paturi, produse de igienă corporală, scutece, mănuși, șosete, pături, truse de urgență și alte articole.

Consulul a precizat că pentru ca bunurile materiale, încărcate în cele 30 de camioane, să ajungă cât mai repede în Ucraina, prin intermediul hub-ului umanitar european de la Suceava, a existat o colaborare foarte bună cu mai multe instituții din România, printre care Administrația Prezidențială, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Autoritatea Vamală Română, Fundația pentru SMURD. „A fost un efort titanic să reușim să trimitem donațiile din SUA către hub-ul umanitar european de la Suceava, dar am reușit. Am aflat recent că toate aceste donații sunt foarte bine primite de Ucraina și de cei care au nevoie de ele în aceste vremuri grele. Sper din tot sufletul că aceste articole donate vor aduce o rază de căldură și speranță în viețile celor care au pierdut atât de multe. De asemenea, am mai aflat că este primul ajutor umanitar din SUA către hub-ul umanitar din Suceava”, a spus Mircea Divricean.

La rândul său, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, i-a mulțumit acestuia pentru efortul depus. „Suntem mândri de implicarea domnului Mircea Divricean, consulul onorific al României în Utah, într-una dintre cele mai mari campanii umanitare din Statele Unite, organizată în beneficiul refugiaților din Ucraina. Mircea Divricean este un exemplu de cum poți coordona și gestiona exemplar un astfel de proces amplu, arătând solidaritate și empatie față de refugiați”, a transmis Andrei Murariu.