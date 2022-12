Promovare

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anunțat că în ședința de miercuri Guvernul României a adoptat o hotărâre pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes local. Constantin-Daniel Cadariu a precizat că în total au fost aprobate 35 de noi stațiuni turistice de interes local, dintre acestea cinci fiind din județul Suceava. Este vorba despre comunele Ciocănești, Coșna, Mănăstirea Humorului, precum și zonele turistice ale municipiului Fălticeni și orașului Siret.

„Încă o veste bună, la final de an! România are 35 noi stațiuni turistice de interes local. Începând de acum, acestea se vor putea bucura de noi oportunități de dezvoltare, printre care menționez atragerea de investitori și finanțări, în scopul maximizării potențialului zonelor și, foarte important, o creștere a numărului de vizitatori. Mai mult decât atât, destinațiile cărora le-a fost acordat noul statut vor putea fi parte din reforma Organizațiilor de Management al Destinațiilor, având de acum posibilitatea, conform criteriilor minimale, să înființeze și să operaționalizeze o astfel de entitate la nivel local. Felicitări tuturor!”, a declarat ministrul Antreprenoriatului și Turismului. El a arătat că acordarea statutului de stațiune turistică de interes local s-a făcut în urma solicitărilor și documentației depuse de autorităţile administraţiei publice locale și ca urmare a îndeplinirii criteriilor legale, fiind efectuate inclusiv vizite în teritoriu. Județul Suceava mai are încă 20 de stațiuni turistice atestate, patru fiind de interes național și 16 de interes local.

Constantin-Daniel Cadariu a mai afirmat că pe termen mediu şi lung, atestarea noilor localități ca stațiuni de interes local va crea un impact pozitiv prin creşterea circulaţiei turistice şi totodată a cifrei de afaceri a investitorilor din turism. „Având în vedere efectul multiplicator al turismului în sectoarele economice conexe, precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul și comerțul cu amănuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului în localităţile atestate ca stațiuni turistice va genera un impact benefic pentru dezvoltarea economică și creşterea calităţii vieții pentru rezidenții acestor zone”, a arătat Cadariu. El a spus că până în momentul de față în România sunt atestate 54 de stațiuni turistice de interes național și 147 de interes local.