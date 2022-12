Gală

Profesorul de matematică Vasile Solcanu, de la Școala Gimnazială Bogdănești, a fost laureat cu Premiul pentru Excelență în Educație, la Gala Valori 2022, organizată de Newsweek România, publicație online.

Evenimentul a avut loc joi, 15 decembrie, la București.

„Profesorul care scoate olimpici la matematică pe bandă rulantă”, așa a fost prezentat acesta în timpul galei.

Elevii pregătiți de Vasile Solcanu, profesor de matematică într-un sat din Suceava, se califică, aproape an de an, la Olimpiada Naţională de Matematică, dar şi la Concursul Naţional de Matematică „Olimpiada Satelor din România“, potrivit celor de la newsweek.ro.

De asemenea, în 2005, Vasile Solcanu a înfiinţat şi un concurs interjudeţean de matematică numit „Acolada“, destinat copiilor din mediul rural.

Premiul a fost acordat și înmânat de HS Timber Production. „Având în vedere că recent am împlinit vârsta de pensionare, consider acest premiu unul pentru întreaga carieră. Lucrez din 1982 în învățământ, la școala din Bogdănești. I-am învățat pe copii, pe părinții lor, cu bunicii lor am fost coleg de școală. Este o meserie frumoasă, pe care aș alege-o din nou, nu mi-am pus niciodată problema financiară. Am avut rezultate deosebite, dar nu acesta a fost scopul meu. Am avut elevi calificați la olimpiada națională de matematică 10 ani consecutiv, la Olimpiada Satelor la fel. Participând la aceste olimpiade, am văzut că mediul rural e bine reprezentat în aceste concursuri”, a punctat Vasile Solcanu în cuvântul său de mulțumire.