Recompense

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni i-au premiat, în după-amiaza zilei de joi, 15 decembrie, în cadrul celei de-a V-a ediții a Galei de Excelenţă, pe cei mai buni 88 de tineri şi copii sportivi care în acest an au urcat pe podium în competiţiile naţionale şi internaţionale de volei, nataţie, canotaj, atletism, tenis de câmp, box şi au dus cu mândrie numele oraşului în concursurile naţionale, fiind o prezenţă aproape permanentă pe podiumurile de premiere şi obţinând numeroase titluri de campioni naţionali.

Gala de excelenţă este o modalitate de recunoaştere a valorilor, de recompensare şi de motivare a sportivilorlegitimaţi la cluburile din municipiul Fălticeni,tineri care, în fiecare zi, prin muncă şi dăruirea lor pentru sportul pe care-l practică, vin cu rezultate cu totul şi cu totul excepţionale pentru Fălticeni şi nu numai. În acelaşi timp este recunoscută şi recompensată munca antrenorilor care pregătesc aceşti sportivi, fiind motivat astfel şi interesul lor pentru atingerea unor performanţe notabile. Anul acesta au fost premiați 14 antrenori şi instructori sportivi. În cazul echipelor, premiile şi recompensele se acordă pentru fiecare sportiv, iar antrenorii au fost recompensaţi pentru întreaga activitate derulată în pregătirea echipei.

Prin rezultatele obţinute, sportivii fălticeneni au şanse să se califice şi la Jocurile Olimpice

„Un eveniment pe care îl consider necesar, având în vedere numărul record de rezultate extraordinare pe care voi le-aţi obţinut în competiţiile naţionale şi internaţionale. Sunteţi nişte copii minunaţi. Sigur că vi s-a mai spus acest lucru, dar eu, personal, vreau să vă spun că sunt foarte mândru de voi şi de rezultatele voastre pentru că, de fiecare dată când aud că se spune Fălticeni în ţară şi în lume, nu poate decât să mă bucure foarte, foarte mult. Mulţumesc colegilor mei profesori antrenori care, zi de zi, stau cu voi. Vă mulţumesc şi vouă pentru efortul şi modul în care vă pregătiţi şi vă felicit sincer pentru rezultatele extraordinare pe care le-aţi obţinut la atletism, box, canotaj, tenis de masă şi de câmp, volei.

Sportul presupune foarte multe sacrificii, sunt învingători şi învinşi, dar voi, de fiecare dată, aţi reuşit să vă depăşiţi valoarea, să vă depăşiţi rezultatele de la antrenamente şi o spun fără să exagerez cu nimic că sunt rezultate spectaculoase în tot ceea ce înseamnă competiţiile sportive. Ştiu ce înseamnă sportul, ştiu câte sacrificii faceţi, ştiu ce înseamnă să munciţi zi şi noapte, să faceţi antrenamente şi atunci când condiţiile meteo nu sunt foarte bune, şi atunci când nu aveţi timp sau nu aveţi chef, pentru că sunt lucruri normale care se întâmplă. Cu atât mai mult rezultatele voastre ne fac să fim mândri şi să fim încântaţi pentru ceea ce voi reuşiţi să faceţi.

Premiile oferite sunt foarte mici în comparaţie cu rezultatele pe care le-aţi obținut, dar ne-am străduit să fim echilibrați, să vă dăm o motivaţie suplimentară pentru a continua sportul de performanță, pentru a obţine şi alte rezultate. Şi de ce nu, în 2024 sper să aud de voi la Paris la Jocurile Olimpice”, este dorinţa primarului prof. Gheorghe Cătălin Coman.

Buget de peste 100.000 de lei pentru premierea sportivilor

Autorităţile locale au alocat un buget de peste 100.000 de lei, de două ori şi jumătate mai mare, comparativ cu cel de anul trecut, pentru premierea sportivilor, motivaţia fiind numărul medaliilor obţinute în acest an, care este de patru ori mai mare decât în 2021. Cei 88 de sportivi premiaţi de autorităţile locale în cadrul Galei de Excelenţă au obţinut în anul competiţional care tocmai se încheie aproape 300 de medalii de aur, argint şi bronz.

Pe lângă stimulentele financiare, cuprinse între 400 şi 4.000 de lei, sportivii şi antrenorii au primit diplome de excelenţă, rucsacuri şi tricouri.Cei 10 canotori care fac parte din lotul naţional şi sunt legitimaţi la Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni au primit şi câte un trening şi o pereche de adidaşi.

Cele mai titrate sportive din Fălticeni sunt înotătoarea Aissia Prisecariu, multiplă campioană naţională, campioană europeană şi autoarea mai multor noi recorduri absolute în nataţie, canotoarele Shara Guşă şi Iulia Cantoriu, campioane naţionale şi balcanice. Lor li se adaugă Sebastian Vasile Osoianu, sportiv care a ocupat locul III la Campionatul Balcanic de Canotaj, şi campionul naţional la canotaj Ilie LucianAparaschivei, voleibalistul Sabin Hortopeanu, component al lotului Românei care, la Campionatul Balcanic U18 din Serbia, s-a clasat pe poziţia a V –a, boxerul Iulian Buletică, care a obţinut locul I la Cupa Românei şi locul V la Campionatul European din Turcia şi campionii naţionali la nataţie Alecsia Tenciu şi David Zarojanu.

Sportivii din Fălticeni pleacă la cluburi mari

Primarul Cătălin Coman a făcut cunoscut că marile cluburi din ţară sunt interesate de sportivii din urbea de pe Şomuz. Dacă până acum fălticenenii erau cooptaţi mai mult în loturile de canotaj, în prezent sunt sportivi legitimaţi la alte cluburi foarte cunoscute la box şi tenis, iar pentru nataţie există o oferte din partea mai multor cluburi, care vor să preia o parte din lotul de nataţie care se pregătește la Fălticeni, dar şi pe cei doi antrenori, Andrei Pinticanu şi Luis Lăcătuş.

„Rezultatele obţinute de sportivii fălticeneni sunt spectaculoase, fenomenale şi nemaiîntâlnite la nivel naţional până acum. Cel puțin la natație, tenis de câmp - copii şi canotaj. Nimeni nu crede că un club cum este ACS <Nada Florilor>, cu un bazin de 20 de metri, când orice competiţie se desfăşoară într-un bazin care are minim 25 de metri, ca să nu mai spun de 50 de metri, cât are un bazin olimpic, reușește să se claseze la nivel naţional pe locul I, la distanţă mare faţă de următorul club clasat care este Dinamo Bucureşti, club care are bugetul cât toată Primăria Municipiului Fălticeni cu tot cu proiecte europene. Nu mai vorbim de CSM Bucureşti, cu finanţare spectaculoasă de la Primăria capitalei şi total inabordabilă pentru noi, fiind bugetul pentru 20 de ani de acum înainte, Steaua şi toate celelalte cluburi.

Pe mine mă uimeşte sincer, pentru că nu înţeleg cum se poate întâmpla, de unde sunt atât de mulţi copii valoroşi care confirmă în concursuri, pentru că nu a fost o dată sau o întâmplare. Am dori să avem un bazin olimpic, de 50 de metri, dar problema este costul de întreţinere. Chiar dacă toată lumea îşi doreşte să rămână la Fălticeni, ei vor pleca la cluburi mari. Aceasta este evoluția unui sportiv de performanță, de la fotbal până la orice sport. Ajunge la un moment dat în care, oricât ne-am strădui să le asigurăm minimul necesar, nu este vorba de cele din punct de vedere financiar, condițiile de performanță necesită altceva. Pentru înot este o ofertă de la Braşov, să meargă cei doi antrenori, cu un salariu de 10.000 lei net pe lună, cazare şi masă gratuită pentru ei şi familie, şi pentru cinci dintre copii, care vor primi de la 8.000 lei net în sus. Mai au o ofertă şi de la Dinamo, rămâne de văzut ce se va întâmpla.

La nivel de ţară niciodată nu a fost un fenomen al sportivilor din Fălticeni, atât de vizibil, de pregnant, de intens şi mai ales atât de constant, la nici o ramură sportivă ca acum. Meritele sunt ale lor. De exemplu canotorii se trezesc în fiecare dimineaţă înainte de ora 5,00, când au primul antrenament în bazin până la ora 7,00. Apoi se schimbă, merg la şcoală, vin din nou la antrenament, apoi îşi fac temele, se pregătesc pentru şcoală şi opt ore de somn”, a menţionat primarul Cătălin Coman.