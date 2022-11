Generația Z

Patru adolescente din județ au contribuit, alături de alți 11 tineri din țară, la alcătuirea unui portret colectiv al generației Z (de după 1997), textele acestora urmând să fie publicate într-un volum, rezultat al unui proiect care vizează aspirațiile și viitorul tinerei generații.

Georgiana Ruxandra Solovăstru, Corina Lungu, Naomi Tucaliuc și Ingrid Nicole Marie Calancea sunt printre autorii proiectului, cele patru fiind eleve la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

Portretul generației Z a fost produsul final al festivalului luna.doc, organizat de Asociația Bloc Zero, sub tema „Viitorul în construcție”, în perioada 18-25 octombrie. Organizatorii au oferit adolescenților un spațiu de reflecție asupra propriilor scenarii cu privire la viitor sub forma unui apel la contribuții literare și eseistice, în urma căruia au fost selectate 15 texte din câteva zeci trimise.

„Textele, selecționate de scriitoarea Ana Maria Sandu, sunt contribuții personale și totodată universale, acestea îmbracă forme și stiluri diverse (scrisori, eseuri autobiografice sau povești ficționale) și vorbesc cu candoare și totodată cu asumare, despre visuri, idealuri și despre incertitudinile din spate, despre job-urile viitorului și nevoia de independență, despre ecologie, tehnologie și posibile distopii, despre teamă, singurătate, dar și despre speranță”, transmite Asociația Bloc Zero.

Textele redactate de elevele colegiului rădăuțean sunt: „Eu sunt tu, tu ești eu, iar împreună suntem cenușă” – Georgiana Ruxandra Solovăstru; “Scrisoare către viitor” – Corina Lungu; „Versiuni paralele în desfășurare…” – Naomi Tucaliuc; „Incertitudine” – Ingrid Nicole Marie Calancea.

Mai mult, autorii textelor alese spre publicare au avut parte de o întâlnire online cu Ana Maria Sandu, în cadrul căreia au primit feedback asupra textelor lor și au discutat despre teme ce țin de sfera lecturii și a scriiturii și despre felul în care se reflectă subiectele de actualitate în literatură și filmele contemporane, dar și în mass-media.