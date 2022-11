După primele trei zile ale Campionatului Mondial de Fotbal, pot afirma fără pic de ezitare că în acest timp,cel mai vizibil și mai important element al competiției s-a dovedit a fi domnul arbitru numărul 4,adică Video Assistant Referee, pe scurt: VAR. Nu reușesc să aflu dacă acolo, în biroul respectiv, se aflăunul, doi, trei sau mai mulți indivizi, asta întrucât într-o transmisie am citit în ecran două nume, în altadoar unul, iar la unul din meciuri, imaginile de acolo arătau o armată întreagă: 6 domni, dintre care 5 pe scaune și unul în picioare! Trebuie să menționez și că pe aceste prime transmisii le-am văzut la cele două posturi britanice care dețin drepturile de televizare: ITV și BBC, unde gazdele și invitații din studioul de la fața locului sunt la fiecare meci celebrități ale fotbalului britanic: Ashley, Shearer, Lineker. Ferdinand, Keane etc. De menționat și că la fiecare meci, din cele 4 persoane din studio, una este chiar... una! Adică e câte o jucătoare celebră a naționalei Angliei. Doamnele în cauză (scrie jos, în ecran, la fiecare în parte) au jucat câte 140 și ceva de meciuri pentru reprezentativațării lor, sunt competente și informate, ba și frumoase cu draci! Vorbesc, atât ele,cât și foștii fotbaliști, într-o engleză academică năucitoare pentru unul ca mine, obișnuit cu tolomacii de acasă, care au fugit de școală toată viața lor (trăită degeaba!) și al căror vocabular e alcătuit din maximum 14 cuvinte, dintre care vreo 10 sunt înjurături. Să trecem însă chiar la fotbal. Fericirea englezilor din preajma mea la înfrângerea Argentinei e ușor de imaginat,știute fiind relațiile dintre cele două nații. Cele mai tari momente le-a produs, cum ziceam, VAR. Golul ăla scos din poarta gazdelor a fost disecat de sute de ori, cu toți experții de pe lume. Nimeni n-a găsit vreun motiv plauzibil, în afară de o eventuală șpagă, comparabilă cu aia luată de Platini și Blatter ca să organizeze circul ăsta aici. De altfel, postările de după meci pe site-ul BBC au fost de un umor demențial, cea mai haioasă fiind fotografia care îl arată pe un "domn" în spatele unei mese cu mormane de bani pe ea, sub titlul "Ímagine live din biroul VAR"! Tot de neînțeles a fost prelungirea unui meci cu un total de... 24 de minute (10 pentru prima, 14 pentru a doua repriză), chestie pe care Pierluigi Collina, Președintele Comisiei Arbitrilor FIFA, a explicat-o pentru ITV: "Au fost goluri multe, 8 la număr, iar la fiecare. jucătorii sărbătoresc între 1 minut jumătate și 2, deci 16 ar fi astea, plus două intervenții VAR, plus schimbări...". Deci, mai mult de încă o jumătate de repriză. Dacă mai jucau nițel, am fi asistat la meciul de 3 reprize a câte 45 de minute!