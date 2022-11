Definitiv

Ancheta coordonată de DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava și care săptămâna trecută s-a lăsat cu 83 de percheziții în Suceava, Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mehedinți și Gorj nu s-a finalizat deloc așa cum și-au dorit procurorii. În dosar au fost reținute inițial 13 persoane, din care ulterior doar 4 au fost duse în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Suceava pentru emiterea mandatelor de arestare. Propunerea DIICOT Suceava a fost respinsă, iar în cursul zilei de luni s-a analizat și contestația depusă de procurori. Soluția completului de judecată de la Curtea de Apel Suceava a fost aceeași: respingerea măsurii de arestare preventivă și plasarea celor patru persoane sub control judiciar. Tot sub control judiciar se află și celelalte 9 persoane care au fost reținute, măsură dictată direct de procurori. Interesant de spus, toate cele 13 persoane au fost reprezentate de un singur avocat: Traian Andronachi. Acesta nu a dorit să comenteze soluțiile instanțelor, ci s-a mărginit să spună că are încredere deplină în justiția din Suceava.

Principalii inculpați din dosar. Transporturi mari de țigări care traversau țara

Florin Cătălin Coman Laza, din Bihor, este acuzat că, începând cu luna noiembrie 2021, împreună cu Ionuț Titiene, Pavel Călinescu și Iulian Haraseniuc (ultimii doi tată și fiu, din Dornești), au constituit un grup infracțional organizat ce avea ca scop traficarea de țigarete.

Laza este acuzat că avea rol de coordonator și că desfășura activitatea de procurare și deținere a țigaretelor de la furnizori din județele Suceava și Maramureș, sens în care păstra legătura cu furnizorii, respectiv se ocupa de comercializarea țigărilor pe raza județului Bihor.

Pavel Călinescu și Iulian Haraseniuc sunt acuzați că se ocupau de activitatea de procurare a țigaretelor, de a le deține și ulterior de a le furniza către piața din Bihor.

Începând cu februarie 2022 la grupul infracțional ar fi aderat și Adrian Țîcșa, din Arbore, care avea, conform DIICOT, rolul de a procura țigaretele, de a le deține pe raza județului și ulterior de a le comercializa către complicele din Bihor (Laza).

Un alt inculpat dus la arestare, David Cornel, din Oradea, a fost oprit la Bistrița-Năsăud, în timpul unui transport interceptat de 4990 pachete de țigări.

Acesta este acuzat că avea rolul de a păstra legătura cu furnizorii, de a participa la preluarea efectivă a țigaretelor și de a le valorifica către diverși beneficiari.

Savu Vasile, din Cajvana, este un alt inculpat acuzat că a pus la cale un transport de 14.500 de pachete de țigări, care a fost interceptat.

Acest Savu Vasile este acuzat și de dare de mită față de un polițist.

Transporta țigări sub influența cocainei și cu permisul suspendat

Atrage atenția și cazul lui Ionuț Titiene, din Cajvana, care, anul trecut, în decembrie, a plecat cu un Audi A4 spre vestul țării. Pe raza localității Tureac, în județul Bistrița-Năsăud, șoferul a fost interceptat și oprit de un echipaj de poliție, care a avut probabil ceva informații cu privire la ce transportă acesta.

În autoturismul Audi A 4 au fost descoperite 9.400 de pachete de țigarete.

La fața locului au fost chemați și ”mascați” de la Acțiuni Speciale, dar și polițiști rutieri. Aceștia din urmă au constatat că cel de la volan avea dreptul de a conduce vehicule suspendat, iar autoturismul pe care îl conducea avea aplicate plăcuțe cu numere de Italia, deși mașina era înmatriculată în Germania și radiată din circulație.

Suceveanul a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv la substanța cocaină.

Ulterior, probele biologice au confirmat că cel de la volan se afla sub influența substanțelor interzise psihoactive.

Numai pentru acest transport, prejudiciul produs în acest caz prin transportul de contrabandă este de peste 170.000 de lei.

După acest caz, Ionuț Titiene a fost o perioadă arestat preventiv.

S-au ridicat în vederea confiscării peste 100.000 de euro, bani și bijuterii

Reamintim, pe scurt, că în urma perchezițiilor de luni coordonate de procurorii de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, efectuate alături de polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava, au fost ridicate peste 14.000 de pachete de țigări, peste 100.000 de euro, 12.000 de dolari, peste 54.000 de lei, mașini, bijuterii, droguri pentru consum propriu și un pistol neletal, dar suspus autorizării.

16 persoane au fost audiate pe tot parcursul zilei de luni la sediul DIICOT Suceava.

În județul Suceava perchezițiile au avut loc la Rădăuți, Dornești, Cajvana, Cacica, Arbore, Putna, Ulma, Falcău, Frasin, Suceava și Horodniceni.

Pe parcursul anchetei au rezultat și infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, infracțiuni de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, și infracțiuni de dare și luare de mită.

Gruparea s-ar fi ocupat și de trafic de migranți, fapte comise în contextul declanșării și desfășurării conflictului armat din Ucraina.

”În condițiile în care autoritățile ucrainene au introdus măsuri restrictive de circulație față de cetățenii proprii, unii dintre aceștia ar fi încercat să treacă, în mod fraudulos, frontiera de stat cu România”, au transmis procurorii de la DIICOT.

Toți inculpații amintiți în material se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a judecătorilor.