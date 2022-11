Parteneriat fructuos

Acțiune inedită la școlile din Dumbrăveni și Sălăgeni, acolo unde în cursul zilei de miercuri fiecare elev și dascăl a primit mere din partea Primăriei. A fost un proiect de care au beneficiat aproximativ 1.500 de persoane, majoritatea elevi. Totul a pornit la inițiativa primarului Ioan Pavăl, iar ideea a fost acceptată imediat de conducerea Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni. Merele au ajuns în cutii în fiecare clasă de curs, iar acolo unde copiii erau prezenți aceștia și-au luat mărul. Acolo unde elevii erau prinși cu alte activități, merele le-au fost așezate pe bănci pentru a putea fi luate la revenirea în clasă.

”Fiecărui copil și profesor i-a fost oferit un măr, iar săptămâna viitoare se va oferi suc de mere. Merele provin din livada pe care Primăria Dumbrăveni o are și ne bucurăm că proiectul a fost îmbrățișat de la bun început de conducerea liceului”, a spus Adina Lăcrămioara Rotaru, viceprimarul comunei Dumbrăveni.

La Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, care are două școli în acest sat și o altă școală în satul Sălăgeni, anul acesta sunt înscriși 1.438 de elevi. Copiii prezenți miercuri la cursuri s-au arătat extrem de încântați de faptul că au primit mere, iar unii dintre ei au mărturisit că sunt mai bune decât cele din pomii fructiferi de acasă.

”Faptul că pe 16 noiembrie am sărbătorit ziua mărului ne face foarte fericiți. Este o activitate derulată în cadrul proiectului educațional <Mărul> și vom beneficia cu toții în plus de o porție de vitamine”, a spus și Mihaela Apetrei, director adjunct al Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni.

Adriana Duceac, directorul acestei unități de învățământ, a lăudat această inițiativă și speră să devină una care se va permanentiza. ”Este un proiect derulat în parteneriat cu Primăria Dumbrăveni și are ca scop determinarea copiilor de a-și însuși un mod de viață sănătos și mai ales de a-i încuraja nu doar pe copii, ci și cadrele didactice, să consume produse locale. Este un proiect la inițiativa primarului Ioan Pavăl, un proiect bine-venit și sper să devină o activitate permanentă pe care să o derulăm an de an în această perioadă”, a menționat Adriana Duceac.

Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, a mărturisit că acțiuni de acest fel vor fi diversificate, iar în perioada următoare vor fi oferite mere și copiilor de la grădinițe, precum și celor care se ocupă cu educația micuților.

”Mă bucur dacă am reușit să aducem zâmbete pe fețele copiilor pentru că până la urmă ce este mai frumos decât să vezi un copil fericit. Vreau să mulțumesc și conducerii Liceului Tehnologic <Mihai Eminescu> pentru implicarea în acest proiect și cred că parteneriatul dintre administrația locală și școală nu poate fi decât benefic pentru ambele părți și nu doar în acest caz. Spun asta pentru că în curând vom închide un proiect privind dotarea școlilor din comună, un alt pas important pentru un învățământ de calitate”, a declarat Ioan Pavăl.