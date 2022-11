La judecată

O femeie din Milișăuți a deschis în instanță o acțiune care are ca obiect ”pretenții plată cheltuieli reprezentând hrana și cazarea unor cetăţeni ucraineni”, pârât fiind orașul Milișăuți, prin primar, procesul deschis pe cale civilă la Judecătoria Rădăuți părând a fi unicul de acest gen de la instanțele locale.

Femeia în cauză, Ortensia Păsăilă, cere achitarea sumelor în contul cazării și mesei pentru 11 cetățeni ucraineni, pe care i-a adăpostit imediat după invazia din data de 24 februarie.

După cum multă lume știe, există o Ordonanță de Urgență a Guvernului României prin care cetățenii români care găzduiesc ucraineni primesc 70 de lei per zi pentru fiecare refugiat, banii fiind alocați pentru chirie (50 de lei), respectiv masă (20 de lei).

În cazul reclamantei, solicitarea de a primi acești bani i-a fost refuzată.

Este indiscutabil că femeia a cazat 11 ucraineni, dar...

Primarul din Milișăuți, Vasile Cărare, a explicat și de ce s-a ajuns în această situaţie: „Doamna a cazat într-adevăr 11 ucraineni, noi de la primărie am constatat personal și am și ajutat-o la acea vreme cu lemne de foc. Ghinionul doamnei, ca să zic așa, este că acei 11 ucraineni au venit la ea imediat după invazia din data de 24 februarie, dar au plecat exact când a intrat în vigoare acea ordonanță, adică în data de 4 martie. Acea perioadă, până în data de 4 martie, nu este acoperită legal de acea ordonanță. Dumneaei s-a simțit nedreptățită de faptul că alții au primit aceste sume și ea nu. Noi am încercat să îi explicăm că banii vin de la Guvern, noi ca primărie doar îi virăm, iar acele zile nu sunt acoperite de ordonanță”, a explicat edilul.

Sigur, reclamanta a uzat de un drept legal de a deschide o astfel de acțiune în instanță.

În joc sunt câteva mii de lei

Procesul este înregistrat pe rolul Judecătoriei Rădăuți și a avut stabilit un prim termen în data de 27 octombrie.

Miza dosarului nu este una chiar măruntă. La 70 de lei pe zi de ucrainean primit la domiciliu, rezultă că femeia ar fi putut primi 770 de lei pe zi. Înmulțit cu numărul de zile, este vorba așadar de câteva mii de lei.

Sume deloc de neglijat încasate de mulți deja de luni de zile. Ucrainenii pun și ei acum condiții financiare

Acești bani pentru cazarea refugiaților ucraineni se acordă și în momentul de față, sume importante fiind virate în fiecare localitate. Luni de zile nu s-a făcut nici măcar un control la domiciliile celor care au declarat că au în găzduire ucraineni, ceea ce a dus evident și la bani încasați ilegal. Au apărut pe piață, inclusiv în Suceava, și samsari care au închiriat la rândul lor apartamente și le-au oferit apoi ucrainenilor, ori cel puțin au declarat că le-au oferit. Între timp, de câteva luni, lucrurile s-au mai schimbat, în sensul că se fac controale la domicilii, iar ucrainenii trebuie să vină și ei la primării și să dea declarații, alături de cei care îi găzduiesc.

Sistemul este avantajos pentru proprietarii de locuințe. Banii oferiți de stat pentru cazarea ucrainenilor nu trebuie declarați la Fisc și din ei nu se rețin alte obligații fiscale, spre deosebire de veniturile mai mici obținute în mod obișnuit din chirii și care sunt supuse impozitării. Pe lângă banii pentru cazare, proprietarii de locuințe încasează și banii pentru hrană, pe care teoretic ar trebui să îi dea mai departe oamenilor pe care îi ţin în gazdă.

Cei care au ucraineni în găzduire depun cererile pentru fonduri la primării. Pentru a deconta cheltuielile autorităților locale, prefecturile transmit cifrele către Ministerul de Finanțe, care virează apoi banii în contul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

IGSU îi alocă apoi inspectoratelor județene, care îi distribuie în fiecare localitate, prin intermediul unei primării.

Pentru trei ucraineni luați într-un apartament cu două camere se încasează 70 lei pe zi de persoană, deci 210 lei pe zi pentru trei oameni, respectiv peste 6.000 de lei pe lună. Aceste ajutoare financiare s-au transformat în afacere în toată regula, lucru demonstrat și de faptul că mulți ucraineni ”acceptă” să stea în locuința unui solicitant dacă banii primiți se împart în două, jumătate pentru proprietar, jumătate pentru ei. Chiar și așa, sucevenilor le convine, 3.000 de lei pe lună fiind o sumă mult peste chiria care poate fi percepută pentru un apartament cu două camere.

Județul Suceava s-a aflat de la început în top trei județe cu cele mai multe sume decontate pentru cazarea gratuită a ucrainenilor.