Din nou împreună

Membrii Asociației Seniorilor Bucovineni (ASB) s-au reunit la mijlocul săptămânii trecute pentru a aniversa 11 ani de la obținerea autorizației de funcționare, 14 ani de la prima întâlnire, dar și pentru a se revedea cu cei care din diverse motive personale au participat mai rar la activitățile organizației.

Asociația Seniorilor Bucovineni s-a înființat în urmă cu 14 ani, iar scriptic ea funcționează de 11 ani, după ce la începuturi, în cadrul întâlnirilor într-un mediu intelectual al profesorilor, medicilor, inginerilor și specialiștilor vârstnici din Suceava, s-a format un nucleu de organizare. De-a lungul acestor ani în cadrul asociației s-au derulat activități binefăcătoare membrilor, dar și simpatizanților: multe călătorii în țară și în străinătate, proiecte și schimburi de bune practici cu seniori din alte țări. Asociația a fost cea care multora dintre ei le-a schimbat viața și le-a adus o mângâiere necesară în anii de după încheierea activității profesionale.

După ani grei de izolare, întâlnirea vrea să aducă un suflu nou asociației

După o perioadă grea de despărțire cauzată de pandemie, seniorii suceveni s-au reîntâlnit dintr-o mare dorință de a se revedea, a sărbători această lungă perioadă de

funcționare a asociației și de a-și face planuri de viitor. Și-au amintit cum ani la rând, în fiecare zi de joi și în diferite spații oferite de parteneri, cei aproximativ 35 de seniori au schimbat gânduri și păreri, s-au informat despre noi apariții și tendințe, s-au susținut unii pe alții în depășirea problemelor care au apărut, formând o familie unită în idealuri comune.

Aflată timp de 9 ani la cârma asociației, în calitate de președinte, Tamara Sabin a predat ștafeta în luna septembrie, descriind sintetic și cu plăcere acești ani: ”Am petrecut împreună ani minunați, am fost fericiți în comuniune cu suflete calde, sincere, cu preocupări interesante și cu dorința relevării lor. Împreună am ridicat o cetate numită ASB, care sper să dăinuie mulți ani. Mulțumesc pentru cel mai de preț cadou oferit de voi, dragi colegi, și anume timpul dumneavoastră. La mulți ani cu sănătate și cu realizările pe care le doriți.” Ea a primit din partea membrilor asociației o cupă cu flori, simbol al recunoștinței pentru efortul depus de-a lungul anilor.

”Cred că noi am fost persoane foarte active în cursul vieții și după ce am ieșit la pensie am simțit nevoia să facem ceva pentru noi. Activitățile noastre au fost însă și pentru comunitate, am colaborat cu școli, cu instituții importante, am avut în acești ani invitați de vază din diferite domenii. Am predat astăzi ștafeta unor membri mai tineri dintre noi și avem aceleași dorințe și speranțe în privința a ceea ce va urma, rămânând cu aceeași bucurie de a ne întâlni cu drag în continuare”, ne-a spus Tamara Sabin.

Funcția de președinte a fost preluată de Angela Nesteriuc, care va continua organizarea întâlnirilor și evenimentelor, atât de așteptate săptămânal de fiecare dintre ei. ”Ne-am întâlnit astăzi să reactualizăm această comunitate a seniorilor Bucovinei peste vremuri, peste ani, cu acești oameni speciali din jurul meu. Sunt copleșită de onoarea ce mi s-a făcut, de a coordona în continuare, în calitate de președinte, colectivul acesta elitist al asociației noastre. Este o punte peste timp și se vede că membrii sunt foarte bucuroși că s-au reîntâlnit. Am început să primim membri noi, pentru că mulți oameni deosebiți vor să adere la organizația noastră. În scopul promovării imaginii noastre și al atragerii de noi membri și simpatizanți, am creat o pagină de internet, Asociația Seniorilor Bucovineni pe Facebook”, a spus Angela Nesteriuc, noul președinte al ASB.

Lipsa unui spațiu generos de întâlnire, o piedică în dezvoltarea asociației

Problema apăsătoare a asociației de-a lungul anilor a reprezentat-o lipsa atribuirii unui spațiu adecvat de întâlnire în cadrul reuniunilor săptămânale, membrii Asociației Seniorilor Bucovineni (ASB) fiind mereu pasați între spații aparținând Muzeului de Istorie, Observatorului Astronomic, săli din Consiliul Județean sau săli din cadrul unor unități școlare. Asta nu i-a împiedicat să realizeze proiecte frumoase împreună, depășind cu curaj chiar perioada pandemiei, când ASB a fost aleasă de Primăria Suceava într-un proiect european propus și coordonat de primăria din Sosnowiec, Polonia, oraș înfrățit cu Suceava și derulat cu organizații din România, Franța și Polonia.

Proiectul european, cu comunicare în limba franceză, ”Seniori pentru seniori”, s-a derulat începând cu luna iulie a anului 2021 și până la finalul lunii februarie 2022. El a conținut cursuri de folosire a tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (email, telefon mobil, rețele de socializare), întâlniri cu specialiști care i-au învățat pe seniori să mănânce sănătos, i-au sprijinit cu sfaturi pentru a evita depresia, pentru a face mișcare și despre cum să-și gestioneze cu folos timpul. Materialele realizate în cadrul acestui proiect au fost trimise în Polonia, de unde au primit aprecieri pentru munca depusă în cadrul asociației. Seniorii au încercat astfel și în această perioadă grea o menținere vie a flăcării ASB-ului, care i-a ajutat atât de mult de-a lungul timpului.

Viorica Scăunașu, sufletul acțiunilor turistice, ne-a vorbit cu regret despre perioada fructuoasă în care asociația și-a organizat întâlnirile la ”Casa Prieteniei”, iar Laura Lehaci, un vechi membru al grupului, a răspuns invitației de a vorbi despre importanța acestor întâlniri: ”Pentru mine a fost important pentru că există un gol după ce te pensionezi, un gol de <self respect> și ei mi-au redat acest respect de sine. M-am oglindit cumva în ei, am văzut valoarea și m-am simțit onorată de prezența unor oameni cu un profil spiritual elevat.”

Membrii asociației speră într-o nouă perioadă de întâlniri utile dezvoltării intelectuale, care să-i susțină și să le mențină tonusul frumoșilor ani petrecuți împreună.