Cultural

Evoluția tinerei trupe de teatru a Casei Municipale de Cultură din Rădăuți pe scena Festivalului de Teatru Studențesc „Aurel Luca” din Iași a fost apreciată pozitiv de publicul ieșean. Trupa rădăuțeană, care a împlinit un an de la înființare, a jucat piesa „Povestea regelui supărat pe clovn”, de Matei Vișniec, la festivalul organizat la Casa de Cultură a Studenților Iași de Primăria Municipiului Iași și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, festival la care au mai participat artiști din Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Suceava și Iași. Festivalul, desfășurat la finele săptămânii trecute, a abordat diversitatea fenomenului teatral, de la montări clasice la puneri în scenă curajoase, de la teatrul absurdului la teatrul nonverbal, toate reunite sub semnul calității și al pasiunii pentru scenă. Directorul Casei Municipale de Cultură Rădăuți, Ovidiu Foca, a declarat: „Tinerii artiști rădăuțeni, sub bagheta regizorului Ovidiu Lazăr, au jucat foarte bine piesa concitadinului nostru Matei Vișniec, dovadă fiind aprecierile pe care le-au primit la festival. Ne pregătim în continuare și sperăm că vom mai oferi cât de curând publicului din municipiu și alte spectacole de valoare”.