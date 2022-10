Fonduri

Primăria comunei Șcheia a finalizat sau are în implementare proiecte cu o valoare totală de peste 300 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de primarul din Șcheia, Vasile Andriciuc, în cadrul unei întâlniri cu o delegație de peste 20 de primari și angajați în administrația locală din Republica Moldova, care, la finalul săptămânii trecute, au efectuat o vizită la primăria acestei comune pentru a se informa despre modul în care fi atrase fonduri pentru dezvoltarea comunităților locale. Vizita în comuna Șcheia a fost organizată prin Grupul de Acțiune Locală „Cetatea Bucovinei” și a inclus și vizionarea unor proiecte implementate în comuna Șcheia, printre care și Mănăstirea „Sf. Ilie”, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, recent reabilitată și restaurată printr-un proiect cu fonduri europene, în valoare de aproape 18 milioane de lei.

După ce i-a primit la sediul primăriei, Vasile Andriciuc le-a prezentat oaspeților două proiecte finalizate prin Grupul de Acțiune Locală, respectiv cel pentru dotarea Poliției Locale din Șcheia cu echipamente și autospeciale noi pentru intervenții, precum și proiectul pentru implementarea aplicației ghișeul.ro, prin care cetățenii își pot plăti online taxele și impozitele locale. De asemenea, Vasile Andriciuc a prezentat și modul de funcționare a primăriei din Șcheia, pe fiecare departament de specialitate. Andriciuc a evidențiat faptul că primăria Șcheia are proiecte de nu mai puțin de 302 milioane de lei, finalizate sau în curs de realizare, acestea fiind finanțate cu fonduri de la bugetul local, guvernamentale și europene. „Această vizită a fost onorantă pentru noi. Am fost gazdaa 20 de primari din Republica Moldova, care au vrut să vadă cum se desfășoară o zi de lucru la Primăria Șcheia, dar și cum am reușit să accesăm fonduri prin GAL Cetatea Bucovinei, care are în componență 11 localități, printre care și Șcheia. De asemenea, în cadrul discuțiilor am prezentat și modul în care am reușit să atragem fonduri europene prin diverse programe, dar și fonduri guvernamentale”, a declarat primarul din Șcheia. El a subliniat că îl bucură faptul că oaspeții din Republica Moldova au putut să viziteze Mănăstirea Sf. Ilie, reabilitarea acesteia cu fonduri europene fiind un proiect de succes al primăriei. „Tot în cadrul discuțiilor am prezentat și o situație a tuturor proiectelor finalizate sau în curs de implementare din comună, care arată că Șcheia este una dintre comunele puternice din județul Suceava”, a adăugat Vasile Andriciuc. El a precizat că printre proiectele mari din comună se numără cel pentru construcția de rețele de distribuție a gazelor naturale în satul Mihoveni, de 31,1 milioane de lei, cel pentru modernizarea drumurilor comunale din Șcheia, Sf. Ilie și Mihoveni – 32,29 milioane de lei, înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Mihoveni – 15,4 milioane de lei, sau cel pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, finanțat cu fonduri europene prin POIM, în valoare de 113,9 milioane de lei.