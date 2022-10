Excelență

Rădăuțeanul Daniel Prelipcean, doctorand la CERN Geneva (Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară) a fost inclus în Top 100 Români de Pretutindeni, categoria Științe, în cadrul Summitului Repatriot.

„Top 100 Români de Pretutindeni” este o inițiativă care urmărește promovarea românilor, cu rezultate profesionale remarcabile, români care au excelat cu adevărat în 10 domenii cheie și care își doresc să se implice în dezvoltarea economică, culturală și socială a României.

„A fost o onoare și plăcere să fiu printre cei Top 100 Români de Pretutindeni, categoria Știință, premiu decernat în cadrul Galei de la Repatriot Summit, organizat de către Romanian Business Leader. Acest summit este cel mai mare eveniment antreprenorial dedicat conectării românilor de pretutindeni cu oportunitățile de acasă și a fost oportunitatea perfectă pentru mine pentru a contura primii pași a ceea ce voi numi: planul meu de reîntoarcere acasă”, a menționat Daniel.

Tânărul din Rădăuți este în prezent doctorand la CERN Geneva și afiliat Universității Tehnice din Munchen, unde cercetează interacțiunea radiației cu materia pentru cel mai mare accelerator din lume, the Large Hadron Collider (LHC).

Planul pentru reîntoarcerea în țară

„Un lucru care mi-a plăcut la acest proiect este corelația cu industria spațială, care are tendința de a se îndrepta spre mediul privat, astfel concretizându-se oportunități interesante de afaceri în acest domeniu tehnologic. După acest exemplu al transferului cunoștințelor din cercetare către mediul privat, am investigat și alte astfel de parteneriate publice-private și am identificat unul care, de ce nu, ar putea avea succes și în România: un accelerator pentru hadrono-terapie și producție de radionuclizi. Acesta ar fi planul meu pe termen lung de întoarcere acasă”, a mai povestit Daniel Prelipcean.

Cercetătorul a mai subliniat că Summitul Repatriot a reprezentat pentru el inițierea perfectă în mediul de afaceri din România, unde a putut cunoaște jucători importanți din multe domenii ale business-ului românesc.

„Chiar dacă majoritatea antreprenorilor prezenți nu sunt pe domeniul meu tehnologic, a fost cu siguranță contextul ideal în care, ca tânăr cercetător în căutare de finanțare privată, să îmi expun ideile în față unei audiențe exigente. Acesta a fost și mesajul micului meu discurs la primirea premiului Top 100 Români de Pretutindeni: noi, cercetătorii, nu mai suntem de mult șoareci de laborator și suntem gata să ne prezentăm descoperirile și să facem transferul tehnologic din laborator către mediul de afaceri și către societate”, a mai transmis Prelipcean.

Pasionat de cercetare și de fizică

Daniel Prelipcean a absolvit în 2015 Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, urmând Facultatea de Fizică – Matematică, de la Universitatea Jacobs din Bremen, Germania.

Pasionat de cercetare și cucerit de microbul fizicii, Daniel Prelipcean a studiat la masterat Fizica Aplicată în cadrul Universității Tehnice din München.

În 2020 a fost desemnat cel mai bun student român al anului în străinătate, câștigând marele premiu al Galei pentru Excelenţă Academică în Străinătate, eveniment anual care promovează studenţii şi absolvenţii merituoși din diaspora românească.