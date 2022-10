Facilitate

Sucevenii care au nevoie să solicite eliberarea cărților de identitate, inclusiv cele provizorii, nu mai au nevoie să facă un drum până la sediul Primăriei Suceava, pentru plata unei taxe de 7 lei, sau un leu, pentru cele provizorii.

În condițiile în care Serviciul de Evidență a Populației pentru municipiul Suceava și comunele din jur funcționează la etajul centrului comercial Iulius Mall, cei care aveau de mers acolo să depună actele trebuiau să se deplaseze și până la ghișeele Primăriei.

“Sucevenii pot plăti prin SMS taxele pentru eliberarea cărților de identitate, a cărților de identitate provizorii și pentru furnizarea de date cu caracter personal. Se trimite SMS la 7530 cu textul SV7 urmat de CNP - cost 1,5 euro plus TVA pentru eliberarea cărților de identitate, cu textul SV1 urmat de CNP – cost 0,20 euro plus TVA pentru eliberarea cărților de identitate provizorii și cu textul SVD1, urmat de CNP - cost 0,20 euro plus TVA, pentru furnizarea de date cu caracter personal”, a anunțat primarul Ion Lungu.

Plata prin SMS reprezintă o alternativă, în continuare fiind valabile celelalte variante de plată, cu numerar sau cu cardul, la ghișeele Primăriei Suceava, sau online, pe www.ghiseul.ro.