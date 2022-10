Monitorul diplomatic

„Moștenirea arhitecturală a Indiei este imensă, țara fiind străbătută de relicve și vestigii istorice ale unor vremuri de mult apuse”

De la zăpezile eterne de pe vârfurile argintii ale munților Himalaya, în nord, până la verdele crud specific vegetației luxuriante din sud, de la climatul deșertic din vest și până la răcoroasa Deltă a Gangelui, în est, stilul de viață indian coincide cu geografia țării. Prin juxtapunerea culorilor variate și îmbinarea armonioasă a culturilor, tradițiilor, religiilor și limbilor vorbite, India este, pe bună dreptate, simbolul unității în diversitate. Considerată a fi „cea mai mare democrație din lume” și una dintre cele mai de succes din Asia, India este un stat cu o dezvoltare economică accelerată și o ascensiune fulminantă pe scena politică internațională care urmează să devină, conform statisticilor ONU, cea mai populată țară de pe mapamond până anul viitor, depășind China ca număr de locuitori.

Tocmai de aceea consider justificat să ne îndreptăm atenția asupra acestui stat care pe 2 octombrie 2022 a sărbătorit 153 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi, părintele independenței Indiei. Așadar, despre India, acest amestec picant de contraste impresionante, am avut deosebita plăcere să discut cu Excelența Sa, Domnul Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în România. Iată ce am aflat!

1. Domnule Ambasador, pentru început, vă rog să enumerați 3 obiective principale ale mandatului dumneavoastră în România.

Există numeroase obiective pe agenda mea de lucru. Primul ar fi aprofundarea și solidificarea relațiilor bilaterale dintre India și România prin intensificarea numărului de vizite oficiale, efectuate la nivel înalt, în vederea extinderii și îmbunătățirii cooperării dintre cele două state. În trecut, astfel de vizite aveau loc în mod frecvent, exceptând ultimii doi ani, desigur, din motive arhicunoscute. Treptat, viața pare să-și regăsească cursul firesc, așa că ne așteptăm la reluarea evenimentelor de acest tip în viitorul apropiat. Al doilea obiectiv îl constituie dezvoltarea parteneriatului economic dintre India și România. Când am venit aici, în 2020, comerțul de bunuri și servicii dintre cele două state se afla în jurul valorii de 600 de milioane USD și, în ciuda pandemiei, anul acesta am reușit să depășim pragul de 1 miliard USD. Sunt încrezător că, până în momentul în care va trebui să părăsesc postul de ambasador al Indiei în România, valoarea comerțului dintre cele două părți va fi depășit deja 1,5 miliarde USD. În final, al treilea obiectiv îl reprezintă stabilirea de contacte profesionale directe și realizarea schimburilor de bune practici între persoane activând în diverse domenii de specialitate (agricol, cultural-artistic, medical, din sectorul IT etc.). Bunăoară, am în vedere implicarea oamenilor de știință indieni și români în proiecte comune de cercetare, participarea personalului din mediul academic în mobilități internaționale abordând teme de discuții diverse (educație, incluziune și diversitate…), iar exemplele pot continua. Așadar, dezvoltarea cooperării bilaterale, aprofundarea parteneriatului economic și stabilirea de contacte interpersonale – iată, pe scurt, cele 3 obiective principale ale mandatului meu de ambasador al Indiei în România.

„Călătorind prin România, pretutindeni am avut senzația că explorez un muzeu în aer liber”

2. În general, care este impresia dumneavoastră despre România? Cum ați descrie interacțiunile cu oficialitățile din țara noastră?

Fără umbră de îndoială, România este o țară frumoasă, cu o istorie bogată și numeroase locuri pitorești, care impresionează prin varietatea reliefului. Pornind de la litoralul însorit și până la crestele argintate ale munților Carpați, de la capitala sa vibrantă care și-a câștigat renumele de „micul Paris din Estul Europei” și până la satele pietruite din Transilvania, pretutindeni am avut senzația că străbat un muzeu în aer liber. Ceea ce m-a frapat în timpul vizitelor de lucru a fost modul în care voi, românii, reușiți să mențineți nealterată identitatea regională a locului, a regiunii în care trăiți, prin autenticitatea cântecelor și dansurilor populare, prin gastronomie, prin vestimentație, prin varietatea tradițiilor și obiceiurilor.

Cu oficialii români interacționez frecvent și nu doar la nivelul capitalei. Mă străduiesc în mod constant să întâlnesc reprezentanți ai autorităților publice locale, experți și cercetători români de pe întregul cuprins al țării. Munca mea este una ușoară, din moment ce aproape toată lumea vorbește limba engleză, mai ales în București. În general, românii sunt oameni comunicativi, ospitalieri și sârguincioși, oferindu-mi încrederea că, împreună, vom reuși să îndeplinim majoritatea obiectivelor de pe agenda mea de lucru.

„Printre numeroșii parteneri ai țării noastre, Uniunea Europeană joacă un rol important, fiind al treilea cel mai mare partener comercial al Indiei și primul investitor străin.”

3. Anul acesta s-au împlinit 15 ani de când România a devenit membră a Uniunii Europene. Cum ați descrie, în linii mari, relațiile diplomatice dintre India și Uniunea Europeană? Care sunt așteptările dumneavoastră cu privire la dezvoltarea viitoare a relațiilor dintre cele două părți? În ce măsură a afectat Brexit-ul relațiile dintre India și blocul comunitar european?

Cooperarea între India și Uniunea Europeană a crescut considerabil în ultimii ani, cele două puteri globale explorând căi prin care să își aprofundeze legăturile. Recent, India a stabilit un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, deschizând ambasade în aproape toate statele membre ale blocului comunitar european, cele mai noi fiind deschise în statele baltice (Estonia, Letonia și Lituania). În țările de dimensiuni mari, precum Germania și Franța, dar și în Austria și Belgia, există o vastă diasporă indiană care joacă un rol important în interconectarea țării lor de adopție la țara lor de origine. Nu demult, India și Uniunea Europeană au luat decizia creării unui Consiliu pentru comerț și tehnologie pentru a promova transformarea digitală mondială bazată pe valori comune. Țin să menționez faptul că, în trecut, Uniunea Europeană a înființat un Consiliu similar doar cu Statele Unite ale Americii. De asemenea, am reluat negocierile pentru un acord de liber schimb cuprinzător, cu speranța finalizării acestuia până la finalul anului viitor. Printre numeroșii parteneri ai țării noastre, Uniunea Europeană joacă un rol important, fiind al treilea cel mai mare partener comercial al Indiei și primul investitor străin. Deși consultările politice dintre India și Uniunea Europeană au fost aprofundate și extinse semnificativ în ultimii ani, sunt convins că putem face și mai multe împreună pentru a îmbunătăți aceste legături.

Cât despre Brexit, acesta a avut mai mult un impact la nivel economic, în sensul că, dacă odinioară mențineam relații comerciale cu Marea Britanie ca parte integrantă a Uniunii Europene, ei bine, actualmente, schimburile bilaterale dintre India și Regatul Unit se realizează separat. Totuși, ne așteptam să existe sincope post-Brexit, însă, cu timpul, am reușit să le depășim. În prezent, au loc discuții în vederea semnării unui acord comercial bilateral cu Marea Britanie, în contextul eforturilor pentru dezvoltarea schimburilor economice post-Brexit, care să includă acceptarea solicitărilor de intensificare a migrației cetățenilor indieni în Regatul Unit. S-a convenit și asupra altor aspecte care țin de accesul acestora la studii și pe piața muncii, regimul vizelor etc., iar în primăvară am încheiat un parteneriat nou și extins în materie de apărare și securitate.

„India face parte din grupul BRICS, un grup format din 5 țări a căror asociere s-a produs ca urmare a modului asemănător prin care acestea se raportează la guvernarea economiei mondiale.”

4. La rândul său, India face parte din grupul BRICS. Anul trecut, cel de-al treisprezecelea summit al BRICS a avut loc în India. Vă rog să descrieți, pe scurt, pentru cititorii noștri, ce reprezintă BRICS și ce rol joacă pe scena politică globală.

BRICS este un acronim, o prescurtare care se referă la țările membre: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, care sunt, de altfel, cinci mari economii emergente. După cum bine ați spus, cel de-al treisprezecelea summit al BRICS a avut loc în India, însă în format virtual, drept consecință a pandemiei. Important de reținut este că asocierea celor 5 țări s-a produs ca urmare a modului asemănător prin care acestea abordează diverse subiecte de interes global și se raportează la guvernarea economiei mondiale. Guvernele statelor BRICS se întâlnesc anual pentru discuții și negocieri în cadrul unui forum internațional, propunând soluții pentru problemele cu care omenirea se confruntă în prezent.

În perioada în care India s-a ocupat de organizarea celui de-al treisprezecelea summit al țărilor BRICS, guvernul nostru a venit cu inițiativa de a reuni, pentru prima dată, reprezentați ai Ministerului Apelor; de asemenea, am adus în discuție soluții digitale în materie de sănătate și asistență medicală ș.a.m.d. Faptul că în cadrul acestui forum internațional au loc anual numeroase întâlniri dovedește disponibilitatea de cooperare a țărilor BRICS, dorința de deschidere a grupului, care nu este unul formal, întrucât nu dispune de un secretariat, și nicidecum unul politic, în ciuda unor idei vehiculate adesea în mass-media, ci mai degrabă unul economic. Prin urmare, acțiunile grupului nu se răsfrâng asupra nimănui, ci ele au scopul de a îmbunătăți mecanismul de funcționare al statelor membre, în particular, și al lumii, în general (ținând cont că aceste 5 țări însumează aproximativ 3,2 miliarde de locuitori, reprezentând circa 41-42% din populația mondială).

5. Vă rog să ne explicați simbolistica din spatele fiecărei culori a drapelului indian. De asemenea, care este motivul pentru care India are nu una, ci 3 zile naționale?

Drapelul indian are trei culori principale dispuse orizontal după cum urmează: în partea superioară, avem culoarea șofran, denotând o nuanță galben-portocaliu după cea a condimentului, care simbolizează puterea, apoi, în centru, avem albul, care semnifică adevărul, puritatea, iar, în final, în partea inferioară, avem culoarea verde închis care înseamnă fertilitate și prosperitate. Tot în mijlocul drapelului se află o roată bleumarin cu 24 de spițe, numită Ashoka Chakra, fiind un motiv preluat de marele conducător maur Ashoka și portretizat deasupra stâlpilor de fier din Sarnath, locul unde Buddha a ținut prima sa predică, propovăduind „dhama”, cuvânt care, deși se traduce literalmente „religie”, ar însemna mai degrabă castitate, puritate. Cât despre zilele naționale, într-adevăr, majoritatea statelor au o singură zi națională, câteva state au două zile, însă India are trei zile naționale, fiecare comemorând un eveniment istoric important, și anume: pe 15 august este Ziua Independenței (pe care India a obținut-o în 1947), apoi pe 26 ianuarie sărbătorim Ziua Republicii, ziua în care Constituția Indiei a intrat în vigoare, iar pe 2 octombrie omagiem nașterea lui Mahatma Gandhi, considerat părintele națiunii indiene.

„Acest miracol numit India!...”

6. Ce destinații de călătorie le sugerați celor care plănuiesc să viziteze India în viitorul apropiat, dat fiind faptul că sezonul ploios (musonic) este aproape pe sfârșite?

India are o mulțime de plaje frumoase. Pentru moment, îmi vin în minte cele din statele Goa și Kerala. Pe de o parte, Goa, cel mai mic stat din India, este faimos pentru plajele sale exotice, cu apusuri uluitoare, nisip fin, auriu și palmieri printre ale căror frunze adie lin briza mării, fiind locul perfect pentru concedii. Pe de altă parte, apele îndiguite, cascadele fermecătoare, stațiunile montane și atmosfera de basm fac din statul Kerala una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din India.

Trebuie să menționez de la bun început că anotimpurile din India nu coincid în totalitate cu cele din România. De exemplu, în lunile mai-iunie, când în România timpul este frumos, în Kerala are loc debutul sezonului musonic. Un alt aspect important pe care vreau să îl subliniez îl reprezintă măreția moștenirii arhitecturale, India fiind o țară străbătută de relicve și vestigii istorice ale unor vremuri de mult apuse. Multe dintre acestea sunt renumite în întreaga lume, cum ar fi Fortul Roșu sau Taj Mahal. Probabil că, pentru mulți, India este sinonimă cu Taj Mahal și, pe bună dreptate, această bijuterie arhitecturală, precum și marile orașe (Agra, Delhi, Jaipur, Mumbai etc.) merită să se afle în vârful listei de obiective turistice de vizitat în India, însă există alte locuri care, din nefericire, se pierd în obscuritate, fiind lăsate în afara circuitelor turistice.

De pildă, Regiunea de Nord-Est a Indiei este o adevărată perlă arhitecturală, străbătută de numeroase atracții turistice care abia așteaptă să fie descoperite. Această parte a Indiei se distinge prin argintiul munților, prin verdele crud al vegetației, prin pitorescul peisajelor și diversitatea culturală. Locuitorii statelor din regiune, ca Manipur sau Nagaland, de exemplu, se deosebesc de celelalte populații ale Indiei prin costumația și dialectele diferite, prin tradițiile și obiceiurile proprii. În imediata vecinătate, în Bengalul de Vest, puteți vizita Darjeeling, un mic oraș la poalele munților Himalaya, transformat într-o stațiune montană acoperită de plantații de ceai negru, devenit faimos pentru aroma sa cu totul specială. În plus, zona dispune de o diversitate de floră și de faună greu de întâlnit în alte părți ale Indiei, iar numărul facilităților de cazare de aici se află în continuă creștere. Nu departe se află statul Assam, faimos pentru templele și vestigiile sale istorice. O croazieră pe Brahmaputra oferă șansa unică și incitantă de a experimenta frumusețea naturală a zonei, precum și comunitățile rurale care locuiesc pe insulele fluviale formate aici. Iată câteva lucruri unice despre Regiunea de Nord-Est a Indiei despre care nu auzim vorbindu-se așa des cum s-ar cuveni, prin urmare, vă invit să vizitați în număr cât mai mare aceste locuri de poveste.

7. Sunteți un scriitor celebru și cel mai citat diplomat de pe site-ul Quora. Mă întreb ce carte dintre cele pe care le-ați publicat este preferata dumneavoastră și care sunt cele 3 cărți pe care toată lumea ar trebui să le citească.

Aș spune că preferatele mele sunt, de fapt, două cărți. Pe de o parte, una din categoria non-ficțiune, intitulată „Why Fail?”, care este un îndemn adresat tinerei generații spre a-și schimba modul, perspectiva de a se raporta la viață. Citind această lucrare, tinerii vor descoperi sfaturi practice și tehnici de persuasiune, prezentate într-un limbaj accesibil, încurajându-i pe tineri să-și depășească limitele și să trăiască o viață plină de împliniri. Pe de altă parte, cartea mea de suflet din categoria ficțiune este „The Director s Bungalow”, un scurt roman de dragoste al cărui protagonist pendulează între două lumi. Îmi place această carte atât pentru firul narativ, cât și pentru faptul că, atunci când am început să o scriu, cuvintele curgeau din condei ca apa de izvor, ideile înșiruindu-se și unindu-se armonios pe hârtie asemenea pieselor unui puzzle.

Cât despre cele trei cărți pe care toată lumea ar trebui să le citească, aș pune pe primul loc o carte pe care am citit-o pe vremea când eram de vârsta dumneavoastră. Volumul se numește „Forța gândirii pozitive” și aparține lui Norman Vincent Peale. Student fiind, mă aflam într-o perioadă aglomerată, marcată de deadline-uri, examene și pregătirea pentru susținerea tezei de licență, iar această carte a contribuit semnificativ la dezvoltarea mea personală. În continuare, „Povestea experimentelor mele cu adevărul”, publicată de Mahatma Gandhi, este iarăși o sugestie bună de lectură, deci unu și cu unu fac doi. Nu în ultimul rând, a treia sugestie de lectură este mai mult o invitație cordială adresată celor care doresc să afle mai multe despre istoria Indiei. Această carte, pe care eu însumi am citit-o de mai multe ori, se numește „The Wonder that Was India” și aparține lui A. L. Basham, fiind o descriere amănunțită a evenimentelor istorice care au creionat India de astăzi. De departe, aceasta este cartea mea preferată, din categoria roman istoric, un volum dedicat tuturor celor care vor să afle mai multe despre trecutul glorios al Indiei. Până și titlul este foarte sugestiv, „Acest miracol numit India”! Dacă mă gândesc bine, în biroul meu se află un exemplar pe care vi-l pot oferi…

8. Domnule Ambasador, o singură întrebare ne mai desparte de finalul acestui interviu; este vorba de o întrebare atât de dragă mie, devenită o tradiție cu care încheiem fiecare astfel de întâlnire. Fiindcă tot am discutat despre tinerețe și anii studenției, aș vrea să vă întreb ce sfat ați oferi cititorilor acestui interviu, în special tinerilor care își doresc să urmeze o carieră în diplomație. Dacă ați putea da timpul înapoi, ce sfat v-ați da la vârsta de 20 de ani?

Sfatul meu pentru cei din tânăra generație este să aibă în vedere că unul dintre marile secrete ale reușitei este de a se dărui, de a-și câștiga existența prin intermediul unei activități de care sunt cu adevărat pasionați. Nu întâmplător se spune că dacă iubești cu adevărat ceea ce faci, nu vei simți că muncești o singură zi din viața ta, iar banii, succesul – toate acestea vor veni de la sine. Îți surâde ideea de a lucra într-un atelier? Atunci, urmează cursuri de specializare în cadrul unei școli de arte și meserii. Ai inclinații artistice? Atunci, evaluează-ți talentul și concentrează-te pe studii pentru a deveni un actor, un muzician sau un pictor desăvârșit ș.a.m.d. Uneori, tinerii fac greșeala de a spune că vor să urmeze o anumită carieră într-un domeniu total diferit de sferele lor de interes doar pentru că sună grandios sau pentru că le-ar permite să ducă o viață de lux. Nu! Tinerii nu ar trebui să aleagă o profesie doar pentru că este „la modă” sau, cu riscul de a „zgâria” urechile seniorilor, doar de dragul părinților. Să luăm exemplul carierei în diplomație și să despicăm firul în patru. Care sunt avantajele și dezavantajele sale? Pot comunica în mai multe limbi străine? Sunt capabil să locuiesc o perioadă îndelungată departe de familie și prieteni? Mă pot deplasa cu ușurință în destinații diferite în perioade scurte de timp? Iată câteva întrebări la care cei care vor să pornească pe acest drum ar trebui să știe deja răspunsul…

Iar dacă aș putea să dau timpul înapoi, în urmă cu 20 de ani, ei bine, mi-aș transmite să nu iau viața prea în serios. Sau, mai bine spus, să nu am așteptări mari, serioase care nu pot fi împlinite. Viața este mai mult despre călătorie și nu neapărat despre destinație, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Fiecare își decorează, își înfrumusețează traseul ales după bunul plac.

Domnule Ambasador, vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru voința de a răspunde tuturor întrebărilor mele. A fost o adevărată plăcere să vă ascult și mă simt onorat că ați acceptat invitația mea de a participa la „Monitorul diplomatic”.

La rândul meu, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc mult succes și multă răbdare în parcurgerea drumului ales! Am remarcat faptul că parcurgerea unei cariere în diplomație reprezintă una dintre marile dumneavoastră aspirații și, în urma discuției noastre, sunt convins că aveți toate șansele de a o îndeplini. Fie ca peste câțiva ani să „inversăm rolurile” și vă întâlnesc în postura de ambasador al României în India, discutând, ca și astăzi, despre subiecte de interes pentru ambele state.

Rahul Shrivastavaeste ambasadorul Indiei în România, Albania și Moldova. Se află în acest post din iulie 2020, fiind a doua sa misiune ca ambasador. Din 2015 până în 2018, a fost ambasador al Indiei în Venezuela. Vorbește fluent hindi, engleză și rusă. Poate comunica în limba spaniolă cu ușurință. Este autorul a 8 cărți.

Octavian-Eusebiu HALICI