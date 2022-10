Nu am de gând să intru în analize lingvistice, să vă plimb prin etimologia cuvântului "sorţi", ci doar să spun pentru cine nu ştie că "sorţi" provine din "soartă", aşadar atunci când vorbim despre tragerea la sorţi trebuie să facem şi legătura cu soarta noastră, adesea crudă! Cică nu şi de data asta, când sorţii ne-au scos în cale încă un mănunchi de adversari aparent pe deplin abordabili peste care dacă dădeam acum 25 de ani, ne-am fi pus doar problema scorului cu care îi căpiem, şi acasă, şi în deplasare. Acum însă (şi o să vă convingeţi de adevărul spuselor, de fapt speculaţiilor mele) vă las să urmăriţi conferinţa de presă a neisprăvitului de selecţioner în exerciţiu, care este anunţată de mai marii lui (tot neisprăviţi, de teapa lui Stoichiţă, un lingău nehazos şi foarte convins că-i chiar vreun deştept) pentru mâine, şi la care pot să vă dau de pe acum eu răspunsurile pe care ni le va da el, neterminatul fără obiectiv, a cărui misiune e doar aceea de a înhăţa banii pe deplin nemunciţi din postura de selecţioner. De altfel, încă de joia trecută am scris pentru "Jupânu'" (care apare tot azi) cum va fi cu tragerea la sorţi şi ce urma să zică fiecare dintreneisprăviţi. Deocamdată, l-am auzit pe Stoichiţă(care-şi luase deja faţa aia de profund, de competent şi de hotărât) mugind despre "tragerea favorabilă" dar care ne duce, mai mult ca sigur, pe un loc 3!... fiindcă Elveţia e clar favorită, Israel e şi ea o mare putere fotbalistică, iar Kosovo e oricând capabilă de un fotbal de mare calitate! Mâine, vă rog să-l urmăriţi pe ăla de-l cheamă cape tac'su cum osă ne-o bage p-aia cu "nu există favoriţi" şi p-ailaltă cu "nu mai sunt echipe mici" (în afară de a noastră, zic eu!) şi că el o să facă totul ca în noul mandat să califice România la nu ştiu ce. Oricum, zic tot eu, nu la Campionatul ăsta European, fiindcă e clar că aşa cum vrem noi calificarea, tot aşa şi nesimţitele alea de Belarus şi Andorra, care de când aşteaptă să dea şi ele peste proastatârgului, ca să-i dea câte o bătută. Norocul nostru e că după ce o să cădem în urnaa IV-a (pentru Mondialul următor), n-o să se mai obrăznicească astea două, fiindcă vor fi egalele noastre, în aceeaşi urnă. Sorţii ne-au fost favorabili. Doar soarta ne e cam de rahat!