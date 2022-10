Marţi, 11 Octombrie 2022 (18:59:15)

Președintele interimar al USR PLUS Suceava, primarul din Milișăuți, Vasile Cărare, a declarat că organizația pe care o conduce condamnă „preschimbarea carnetului de membru de partid” al senatorului Gheorghiță Mîndruță în tabăra puterii, după înscrierea acestuia în PSD. „USR PLUS a avut și are toleranță zero pentru acest fenomen, al politicianului migrator care trece de partea cealaltă a baricadei. Din păcate, fostul nostru coleg bifează încă un nume pe foaia de parcurs a oportuniștilor și carieriștilor politici. Din acest motiv, ne cerem scuze electoratului nostru, pentru dezamăgirea provocată de asocierea cu astfel de personaje”, a spus Vasile Cărare.

Acesta a precizat că USR PLUS Suceava are în mod sigur foarte mulți membri de valoare, dispuși să apere interesul public în spiritul USR deja consacrat. Liderul interimar al USR PLUS Suceava a ținut să le transmită cetățenilor din județ că se pot baza necondiționat pe bunele intenții ale tuturor reprezentanților USR, deputați, primari, aleși locali sau simpli membri, dar și că se pot baza pe onestitatea, transparența și corectitudinea acestora.