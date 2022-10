Sprijin

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anunțat că ministerul pe care îl conduce a făcut plăți pentru Măsura 1 și Măsura 2 aferente Ordonanţei de Urgență nr. 130/2020 în valoare de 168 de milioane de lei către 1.235 de beneficiari din județul Suceava. Constantin-Daniel Cadariu a spus că, suplimentar, pentru măsura HoReCa, 253 de societăți sucevene au beneficiat de peste 49 de milioane de lei, această măsură compensând 20% din pierderile înregistrate de antreprenorii din industria ospitalității în 2020, raportat la anul 2019.

„Cele trei măsuri au fost gândite de către guvernul liberal ca soluții la problemele generate de criza pandemică COVID încă din 2020. Astăzi, tot un prim-ministru liberal susține măsura HoReCa 2 pe care am lansat-o în dezbatere, care își propune compensarea parțială a creșterilor de cheltuieli generate de criza energetică și de conflictul declanșat de Rusia în Ucraina. Suceava are un potențial generos, iar măsurile pe care MAT le-a propus și le implementează vin în sprijinul direct al antreprenorului din acest județ, un județ care a cunoscut provocări noi începând cu luna februarie 2022, dar care are o capacitate de reziliență extraordinară”, a declarat Cadariu.

El a adăugat că Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a pus în dezbatere publică procedura privind schema de ajutor de stat pe cadrul temporar Ucraina în data de 30 septembrie. Ministrul Antreprenoriatului a explicat că această măsură de ajutor de stat este complementară acțiunilor derulate de minister, cum sunt Start-Up Nation, Start-Up Nation Diaspora, Femeia Antreprenor și Măsura IMM AGRI-FOOD și se adresează companiilor deja aflate pe piață, care sunt puternic afectate de crizele suprapuse pe care le traversează întreaga regiune.

Cadariu anunță încă două programe noi pentru antreprenori

Constantin-Daniel Cadariu a amintit că, suplimentar, ministerul urmează să implementeze două programe noi, Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022 și Târgul brandurilor naționale (TIMM 2022), pe o durată cuprinsă între minimum trei zile și maximum 5 zile. În cadrul Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022, organizat de către una dintre cele nouă Agenții pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE), aflate în coordonarea MAT, meșteșugarii și artizanii își vor prezenta produsele, în cadrul standurilor proprii, și vor putea presta activități economice, în condițiile legislației în vigoare. Constantin-Daniel Cadariu a mai spus că aceștia au posibilitatea desfășurării unor sesiuni de ateliere de lucru pentru vizitatorii interesați, în cadrul cărora să explice și să demonstreze practic cum se obțin produsele lor, respectând în tot acest timp tradiția populară. Participarea expozanților este gratuită, aplicanții fiind selectați în urma înscrierii electronice în cadrul programului.

„Mai mult decât atât, fiecăruia dintre beneficiari îi vor fi suportate cheltuielile pentru cazare și transport, inclusiv al produselor acestora la/de la eveniment, în sumă forfetară de 2.500 lei. Bugetul total al programului, pentru anul în curs, este în valoare de 1.000.000 lei”, a declarat ministrul Antreprenoriatului și Turismului.

El a mai spus că Târgul brandurilor naționale (TIMM 2022) va fi organizat, la fel ca cel dedicat meșteșugarilor și artizanilor, de către una dintre cele nouă AIMMAIPE, aflate în coordonarea MAT, sub forma unei expoziții cu vânzare. El a arătat că în scopul promovării produselor și serviciilor realizate de către participanți, precum și al creșterii numărului întreprinzătorilor de succes, se vor desfășura, concomitent, seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări. Participarea la eveniment a expozanților este gratuită, aplicanții fiind selectați în urma înscrierii electronice în cadrul programului. Suplimentar, fiecăruia dintre beneficiari îi va fi acordată o sumă forfetară în valoare de 1.500 lei, condiționată de prezența zilnică la târg, pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia. Bugetul total al programului, pentru anul în curs, este în valoare de 1.000.000 lei.

„Îmi doresc ca antreprenorii din Suceava să fie prezenți într-un număr cât mai mare în cadrul celor două târguri pentru că avem produse considerate a fi branduri naționale, iar meșteșugurile și produsele de artizanat sunt deja o alegere sigură pentru mulți cumpărători”, a încheiat ministrul Cadariu.