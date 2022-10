Universul științei

Suceveni de toate vârstele au avut prilejul să descopere lumea extraordinară a științei prin zeci de experimente creative, demonstrații cu roboți inteligenți, jocuri inovative sau expoziții în cadrul ediției din acest an a evenimentului Noaptea Cercetătorilor, desfășurat pe esplanada din fața Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

Manifestarea s-a bucurat de o participare foarte numeroasă, atât în ceea ce privește vizitatorii standurilor, cât și pe partea de expozanți - elevi, profesori sau cercetători care au prezentat rezultatele muncii lor.

Experimente captivante, ochi curioși, explicații entuziaste, forfotă și atmosferă prietenoasă, așa s-ar putea concluziona, după o privire de ansamblu, ediția din acest an a evenimentului.

Proiecte menite să ne facă viaţa mai uşoară, experimente distractive sau complexe, proiecte din varii domenii, de la robotică, la astronomie, chimie, sport, noi tehnologii etc. au fost prezentate și explicate pe înțelesul tuturor, oferind publicului o experiență atât educativă, cât și distractivă.

Universul științei descoperit într-un mod plăcut și distractiv

Potrivit organizatorilor, circa 100 de experimente au fost prezentate vineri seară publicului curios, de elevi și profesori din întreg județul, universitari de la facultățile USV, studenți pasionați.

Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava a fost bine reprezentat în cadrul evenimentului de elevii care fac parte din clubul de inventică și robotică al liceului.

Printre proiectele prezentate a fost un dispozitiv biomedical, o proteză menită să îmbunătățească modul în care utilizatorul realizează pășirea, cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Realizăm acest lucru prin intermediul unui tălpic care se pune în papucul piciorului sănătos, colectează date, acestea sunt interpretate și trimise către proteza care realizează pasul pentru persoana cu deficiențe locomotorii. Încercăm să replicăm un mers cât mai natural cu ajutorul invenției noastre”, a explicat elevul colegiului.

Centrul Logischool, specializat în cursuri de programare IT pentru copii și adolescenți, a atras atenția vizitatorilor prin mai multe proiecte interesante: un robot cățel care se comportă și are aproape aceleași nevoi ca cele ale unui patruped real, un robot care reușește să rezolve cubul rubik, realizat din piese lego, roboței inteligenți care respectă un traseu dat etc.

„Acest cățel îl putem avea ca animal de companie, el așteaptă să-l hrănim, trebuie să avem grijă de el, să-i acordăm atenție, afecțiune, să-l scoatem la plimbare. Reacționează la modul cum îl îngrijim, se supără dacă este neglijat. Îl putem hrăni cu piese lego. Toți roboțeii sunt făcuți de către elevi din clasele a II-a și a III-a, de la construcție până la programare”, a menționat Andrei, de la Logischool.

De la Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi”, elevul Cosmin Buzic le-a povestit celor curioși despre proiectul său - „Grădina aridă, sistem eficient pentru irigarea plantelor”, „un proiect promițător care evită risipa de apă, oferind plantelor nutrienții și cantitatea exactă de apă de care acestea au nevoie”.

Vizitatori curioși

Vizitatorii au avut posibilitatea să se întâlnească cu cei mai prietenoși cercetători, să vadă cele mai distractive și inovative proiecte, să ia parte la ele.

Cei care au trecut pe la standul Colegiului „Dragoș Vodă” au văzut cum funcționează o imprimantă 3D sau o stație meteorologică.

Totodată, elevii au prezentat și unul dintre cele mai recente proiecte ale lor, o baliză radio utilă în situații de urgență – cutremure, incendii etc.

„E un dispozitiv care poate transmite date cum ar fi temperatură, umiditate, gaze, calitatea aerului, date despre mișcare, transmite prin bluetooth către un telefon date actualizate la fiecare 10 secunde. Baliza o putem purta cu ușurință într-un rucsac. Salvatorii pot găsi victimele foarte ușor cu ajutorul acestui dispozitiv”, ne-au povestit elevii.

Gabriel Anastasiu, profesorul lor coordonator, a adăugat că „elevii sunt atrași de programare, construcția roboților, construcția 3D și îi motivează, în special, să participe la competiții, să fie premiați, lucru care nu s-a întâmplat în ultimii ani din cauza restricțiilor. E foarte important să meargă la competiții, le lărgește viziunea despre acest domeniu, despre robotică, electronică, proiectare, inginerie, împărtășesc experiențe acolo”.

De partea cealaltă, „Noaptea cercetătorilor” a reprezentat pentru elevii care au vizitat standurile o șansă de a descoperi universul ştiinţei într-un mod plăcut și, nu în ultimul rând, o lecție despre aplicabilităţile practice ale științei și laturile amuzante ale acesteia.

I-au atras experimentele prezentate atractiv, mulți dintre ei mărturisind că le-ar plăcea să aibă parte de astfel de prezentări și la școală.

Evenimentul de la Suceava a fost organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare”, Inspectoratul Școlar Suceava și Societatea Științifică Cygnus.