Barele n-au mai fost ale portarului!

Am să fac astăzi un colaj de trei evenimente din fotbal, foarte diferite ca tip de impact. Încep cu singurul pe pozitiv, mai ales că e implicat și un român. În meciul Parmei din Serie B, Dennis Man a executat un penalty cu care poate intra direct în cartea recordurilor din acest sport! A fost nevoie și de concursul portarului advers (Turati, de la Frosinone), dar Man is the man fiindcă finalmente mingea a intrat în poartă. Mai întâi, Man a executat șmecherește, în stilul ”no look”, adică fără să se uite. Nu mă refer aici la trucul clasic și prăfuit de a privi într-o parte și a șuta în cealaltă, ci la faptul că Man a întors efectiv capul în lateral. N-a tras rău, dar portarul n-a mușcat momeala și s-a dus direct pe minge. A urmat un tur parcă teleghidat al mingii: portarul a respins în bara laterală, de aici a deviat în transversală și apoi a coborât la baza celeilalte bare, de unde a poposit în sfârșit în plasă! Deci toate 3 barele dintr-o lovitură! Dacă mingea n-ar fi intrat, portarul ar fi fost eroul principal, așa ia caimacul Man al nostru. Măcar cu astfel de curiozități să ieșim și noi în evidență...

Al doilea eveniment este arestarea în Belarus a lui Hamutovski, fost portar la FCSB, cu care a devenit campion al României în două rânduri. După cum știți, în Belarus stăpânește un dictator sângeros, frățiorul ideologic al lui Putin, care ar fi făcut prăpăd încă mai mare în jurul lui dacă avea resursele Rusiei. Deocamdată, se mulțumește să ucidă cetățeni bieloruși protestatari, iar pe alții să-i arunce în închisori. E și cazul lui Hamutovski, fost internațional bielorus, care a criticat în mai multe rânduri regimul Lukașenko. Trebuie spus că destui sportivi au acea mentalitate de exceptați, ei înclină să-și păstreze privilegiile și de aceea ling dosuri de autocrați. E o tagmă incapabilă să empatizeze cu omul de rând. Mă bucur că Hamutovski a rămas același om de caracter și sper să existe o presiune internațională ca să nu dispară, ca atâția alții.

În fine, întâmplarea cea mai tristă din acest weekend fotbalistic vine din Indonezia, acolo unde numărul de victime, adică de morți pe un stadion, probabil că bate spre 200. Sigur că uneori, ca și acum, sunt niște cretini care au declanșat tragedia, la care se adaugă incompetența și breșele de securitate, dar când e vorba de mulțimi mari de oameni, un detaliu banal poate fi la originea unui dezastru. S-au călcat oameni în picioare și pe la festivaluri sau prin cluburi. Și întotdeauna victime predilecte sunt cei mai fragili, copiii și femeile. Dar nici bărbații în putere nu pot ieși la liman de multe ori. La un astfel de meci, unde unii se duc chitiți să se bată și să creeze haos, mai bine te lipsești de ”spectacol”.