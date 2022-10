Inițiativă

La finele săptămânii trecute, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava a anunțat înființarea unui club de robotică în cadrul liceului, inițiativa fiind parte a unui proiect mai amplu pe care instituția l-a demarat: „Cunoaștere, pasiune, tenacitate, performanță”. Proiectul își propune încurajarea performanței în cadrul colegiului, selecția și pregătirea elevilor pentru competiții.

Cât privește clubul de robotică, înființarea acestuia a pornit de la rezultatele de excepție a doi elevi ai școlii - Adrian Hânțăscu, din clasa a X-a, și Ștefan Bolohan, din clasa a XII-a – ambii premiați în cadrul unor competiții internaționale de robotică.

Directorul școlii, prof. Virginel Iordache, a menționat că vrea să coaguleze în jurul acestor doi elevi echipe de liceeni preocupate de acest domeniu, care ulterior să obțină rezultate pe măsură.

„Ideea aceasta de a revitaliza performanța la nivelul Colegiului Național de Informatică mi-au dat-o elevii, iar promotorii au fost acești doi copii excepționali. Dorim să facem un proiect care să adune în jurul său elevi, oameni devotați învățământului și elevi care doresc să performeze și care au speranța că vor ajunge cercetători, oameni de știință, că vor constitui viitorul acestei țări. În perioada următoare va fi o selecție a elevilor care doresc să facă performanță de la matematică, limba română, până la educație fizică, vom organiza concursuri, vom edita reviste, vom pune în mișcare o întreagă industrie de oameni care se implică. Cred că acești doi elevi vor coagula în jurul lor energii pozitive care să determine și alți copii să atingă succesul lor (…) Cei care vor face performanță vor deveni protejații mei, vreau să vă rog să vă implicați”, a menționat prof. Iordache.

La evenimentul de lansare al proiectului pentru încurajare a performanței și de lansare a clubului de robotică au fost prezenți elevi ai liceului, elevi de la școli gimnaziale vecine, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar, ai Universității din Suceava, dar și cei doi elevi laureați la competițiile de robotică.

La rândul său, prorectorul Universității sucevene, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, i-a încurajat pe elevi să aibă încredere în pregătirea pe care le-o oferă școala românească și să-și găsească o pasiune pentru care să aloce timp și energie, pentru a ajunge la performanțe. De asemenea, acesta a lansat invitația viitorilor membri din Clubul de robotică de a veni în laboratoarele Universității pentru a face practică în acest domeniu.

Cine sunt cei doi elevi campioni internaționali în robotică

Adrian Hânțăscu este în clasa a X-a și face parte din echipa națională de robotică, alături de alți elevi de la colegii prestigioase din București, fiind singurul din provincie.

A participat în ultimul an la numeroase competiții internaționale de robotică, unde s-a clasat pe prima treaptă a podiumului de cele mai multe ori.

În Statele Unite ale Americii a participat la Campionatul Internațional de Robotică și a obținut premiul I și medalia de aur. Echipa națională de robotică a României este antrenată de Ionuț Panea, de la Academia de Studii Economice din București, care a fost prezent la Suceava, la ”Spiru Haret”, la deschiderea noului club.

„În momentul în care am pornit această aventură, acum 12 ani de zile, totul a fost făcut din pasiune, dintr-o joacă, am crescut ușor-ușor, am ajuns să cunoaștem foarte mulți copii din toată țara. Am atins maximul la Campionatul Mondial de Robotică din Chicago, unde echipa României a fost prima și singura care i-a doborât pe americani de 32 de ani de când se organizează aceste competiții”, a precizat antrenorul.

Al doilea elev pasionat de domeniul roboticii, cu rezultate bune în competiții, este Ștefan Bolohan, din clasa a XII-a, acesta fiind premiat cu locul I la o competiție internațională de robotică, din acest an.

Ambii elevi au oferit colegilor și invitaților de la eveniment demonstrații cu roboții lor campioni, au arătat ce abilități au dispozitivele inteligente construite de ei, moment foarte bine primit de cei prezenți.