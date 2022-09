Iluminat ornamental

Începând de vineri, 30 septembrie, o porțiune din zona centrală a municipiului Suceava va fi luminată ornamental de aproape 1500 de becuri de tip LED, cu un consum extrem de redus.

Iluminatul ornamental, elementul de noutate care va încânta o mulțime de suceveni, care se vor duce cu siguranță să își facă poze și să se plimbe pe acolo la ceas de seară, nu va „umfla” factura la energie a municipalității, consumul său pe un an întreg fiind calculat la mai puțin de 1.000 de lei.

„O noutate pentru orașul nostru, o plasă formată din sute de beculețe va lumina începând de vineri o porțiune din Piața 22 Decembrie.

E un lucru dorit de suceveni, care ne-au cerut să amenajăm un loc în care plimbările de seară să fie ceva mai speciale, dar și care să reprezinte un cadru frumos pentru fotografiile de pe rețelele sociale. Suceava este și frumoasă, nu e doar despre lucrări, străzi sau alte probleme cotidiene”, a spus viceprimarul Lucian Harșovschi, care s-a ocupat de amenajarea acestei zone cu iluminat ornamental, special pentru plimbările de seară.

Luminile respective vor fi aprinse zilnic până la ora 00:00 (pentru economie) și nu sunt decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă, care se montează doar cu caracter temporar.

În privința costurilor pe care le implică funcționarea acestor lumini ornamentale, implementate într-o perioadă în care peste tot se vorbește de prețul energiei electrice, viceprimarul Sucevei a explicat: „Economii facem din 2019, atunci când am înlocuit întregul sistem de iluminat clasic, cu corpuri tip LED, energie verde (4.311 corpuri de iluminat tip LED și 7.402 lămpi tip LED în 21 de unități școlare), din fonduri elvețiene, finanțarea nerambursabilă reprezentând 85% din 16.628.606,93 lei fără TVA. Structura cu leduri pentru iluminat stradal nou montată are un număr de 1.350 becuri, cu lumină caldă, 5W, cu un consum total de 6,7 KW/oră. La o medie de 4 ore de aprindere x 365 zile x 6,7 kw x 1 leu = 9.782 lei pe un an întreg. E o cheltuială foarte mică, dar cu efecte mari pentru zona centrală și ceva dorit de mulți dintre noi”.

Montarea iluminatului ornamental a început săptămâna aceasta, primele probe fiind făcute joi seara, cu o parte a instalației montată la o înălțime de minimum 3,8 metri, urmând ca întregul sistem să fie funcțional de vineri seara.