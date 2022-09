Experții în tâmplărie PVC

Prezentă pe piața suceveană din 2019, firma GLOSAR a cunoscut o ascensiune și o dezvoltare remarcabile, oferind în prezent servicii complete de consiliere, livrare, montaj şi întreţinere a tâmplăriei PVC.

Administratorii firmei sunt Andrei Sebastian Gafenco și Alin Ionuț Balan, tineri care lucrează în domeniu de mult timp și care au hotărât în urmă cu trei ani să pornească la drum un business corect și temeinic, făcut cu responsabilitate.

„Siguranța și confortul unui cămin sunt aspecte conferite într-o mare măsură de o tâmplărie de calitate, iar Glosar poate oferi soluții de top pentru fiecare casă, pentru fiecare locuință. Oferim servicii complete de la consiliere, livrare, la montaj profesionist”, povestesc aceștia.

Vizionari, curajoși, cei doi antreprenori vor să vină aproape de clienți cu propuneri premium pentru căminul lor, să găsească împreună cu aceștia soluții convenabile, de viitor, indiferent dacă este vorba despre lucrări ample sau comenzi mai mici.

„Ne-am propus să fim jucători importanți pe această piață, să ne impunem cu produsele noastre și să ne câștigăm clienții prin ceea ce le putem oferi, prin produsele noastre în primul rând. De la început am insistat să respectăm termenele din contracte, să fim serioși, prompți, să venim cu echipele de muncitori la timp, să fim partenerii clienților noștri în tot acest demers. Am lucrat și pentru clienți mari, am abordat și comenzi mai mici, le tratăm cu responsabilitate pe toate, pentru că știm că e importantă recomandarea fiecăruia”, povestesc tinerii.

Calitatea materiei prime, împreună cu servicii de consiliere și montaj realizate de echipe specializate, dublate de seriozitate și preocuparea pentru calitate, diferențiază Glosar pe o piață în care jucătorii din acest domeniu nu sunt deloc puțini.

Calitatea GLOSAR (www.glosarterm.ro) este dată, în primul rând, de materiile prime, respectiv profile Veka, însoțite de feroneria Maco – variantă de echipare de top (brand din Austria), Hoppe pentru mânere, armătură din import, sticla tâmplăriei GLOSAR fiind fabricată de Saint Gobain, Franța. Feroneria tâmplăriei Glosar este antiefracție, iar fiecare fereastră are trei garnituri de etanșeizare, care îi oferă o durată de viață îndelungată.

„Vrem să aducem clienților, prin produsele noastre premium, o serie de beneficii importante: durabilitate, calitate și eficiență ridicată.

Dacă vorbim despre o locuință, confortul termic și cel fonic depind în foarte mare măsură de calitatea ferestrelor, a produsului și a montajului, de aceea recomandarea noastră este să nu se facă nici un compromis. Nu este un moft, soluțiile trebuie să fie eficiente și gândite pe termen lung, mai ales că pereții cu ferestre sunt cei mai subțiri din casă, orice rabat se simte”, explică cei doi tineri.

Pe lângă uși și ferestre, GLOSAR deține în portofoliul său de produse uși de garaj, rulouri, plase de insecte, uși de aluminiu, uși glisante, închideri cu sticlă.

Ferestre de calitate care aduc economii la factura de căldură

Specialiștii GLOSAR atrag atenția că alegerea unei tâmplării de calitate influențează în mod esențial aspectul unui cămin, funcționalitatea acestuia, dar mai ales eficiența.

„Suntem prezenți pe piață și promovăm produse premium, venim către clienți cu argumente și consiliere pentru a face o alegere înțeleaptă. Investiția într-o tâmplărie de calitate poate fi mai ridicată inițial, însă aceasta vine cu o serie de avantaje, iar pe termen lung costurile se amortizează prin economisirea la încălzirea încăperilor. De asemenea, oferim un certificat de garanție, asigurăm mentenanță pentru o perioadă de 5 ani de zile pentru tot produsul - feronerie, PVC, sticlă, mecanisme”, au mai punctat administratorii Glosar.

Aceștia subliniază că în ultimii ani piața s-a schimbat, iar clienții pun tot mai mult preț pe calitatea tâmplăriei PVC și aleg să se îndrepte către specialiști serioși.

„Noi am ales să lucrăm cu un produs premium, primul loc pe plan mondial, și anume profilul VEKA, produs în Germania. Nu e un produs ieftin, însă este unul de top, care în timp își dovedește eficiența și calitatea indiscutabilă”, spun managerii GLOSAR.

Materia primă se debitează și se prelucrează la fabrica MAXIMA din Bacău, partener de afaceri al GLOSAR încă de la început, cu care firma suceveană a dezvoltat o relație de colaborare strânsă.

GLOSAR a inaugurat un nou showroom, în stația Bancă din municipiul Suceava

Joi, 29 septembrie, firma GLOSAR s-a mutat în casă nouă, într-un nou showroom spațios, modern și primitor.

Fostul sediu a fost în zona Pieței Mari, însă de ieri, reprezentanții GLOSAR își așteaptă clienții în noua casă din str. Ana Ipătescu, din stația Bancă, sensul de mers spre Burdujeni.

La deschiderea noului showroom, le-au fost alături parteneri, colaboratori, angajați și membri ai familiei.

De asemenea, cei interesați de lucrările GLOSAR le pot găsi pe https://www.facebook.com/profile.php?id=100057107754039sau https://glosarterm.ro/, iar pentru consultanță și măsurători pot apela 0749 566 461.