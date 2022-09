Ca să încheiem și noi cu această Ligă a Națiunilor, vă propun o ipoteză de lucru. Zic așa: peste nici două luni, la Cupa Mondială qatareză, vor ajunge în fazele superioare exact cei care au contraperformat în Liga Națiunilor. Și viceversa, ăia de s-au spart în figuri acum vor rămâne de căruță. Evident, mă refer la echipele din Liga A, că doar n-om face gelatina turcească praf tocmai noi, care am retrogradat! Norocul lor că nu ne-am calificat, altfel o încurcau... Cumva, pornesc cu dreptul în previziunea mea, căci Italia, câștigătoare de grupă, nu s-a calificat nici ea la Mondiale. Macaronarii trăiesc cea mai proastă perioadă a lor de când dau cu piciorul în minge, adică de la acel calcio storico fiorentino. Și nu numai la fotbal o duc prost, ci în general, că nu așa ar fi arătat alegerile în vremuri normale. Altă câștigătoare de grupă este Spania, pe care norocul nu cred s-o mai ajute și în Qatar. Nu în fiecare zi te întâlnești cu un Ronaldo așa bont, vor fi alții care nu vor ierta ocaziile de genul ăla. În fine, ultimele două câștigătoare sunt Croația și Olanda (știu, știu, Țările de Jos). Păi tot destul de jos le văd pe amândouă, adică nu mai mult de sferturi. Poate vă veți gândi că sferturile nu înseamnă jos, dar vă reamintesc că Olanda are două finale mondiale, iar Croația e vicecampioană mondială în exercițiu. Invers, Anglia – care a retrogradat în Liga Națiunilor, cred că ar putea juca maximum de meciuri la turneul final. La fel aș zice și de Franța, submediocră în competiția europeană sau poate doar neinteresată să o câștige din nou. Altfel va sta treaba în Qatar, Cupa Mondială e ceva foarte rar de cucerit consecutiv. Pentru a completa cele 5 națiuni din Europa care au fost campioane mondiale, trebuie s-o pomenesc și pe Germania. Ei bine, cred că ea e singura care nu pare încadrabilă în algoritm, adică nu cred că modestul loc 3 din Liga Națiunilor, cu linie de clasament așijderea, 1-4-1, înseamnă că s-a menajat sau că a testat tineri. Poate i-o fi testat, dar nu cu deosebit succes, iar garda veche de valoare s-a cam vestejit.

Evident, cele de mai sus depind și de traseu, de eventualele intersecții între ele sau cu Argentina și Brazilia. Și puțină numerologie: la ultimele 4 ediții, titlul mondial a fost câștigat doar de echipe din Europa (record), iar niciuna dintre campioane nu a bifat dubla în acest interval: Italia, Spania, Germania, Franța. Din Big 5 lipsește Anglia.