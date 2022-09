Clarificări

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat partenerilor de coaliție de la PSD să nu încerce să umbrească efortul uriaș făcut de administrația județeană pentru modernizarea Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou”. Gheorghe Flutur a făcut această solicitare după ce liderul consilierilor județeni PSD, Gheorghe Iacob, i-a sesizat faptul că Spitalul Județean Suceava se confruntă „cu o situație extrem de grea”, el făcând referire la întârzierea lucrărilor de reabilitare a secției de neonatologie, afectată de un incendiu în urmă cu câteva luni.

„Nici până la ora actuală nu s-a făcut nimic în secția de neonatologie. Merg medicii cu lanterna la consultații. Secția s-a mutat înapoi, dar nu s-a făcut aproape nimic. Este păcat că ajungem în asemenea situații. După atât timp conducerea spitalului nu s-a ocupat serios de treaba aceasta. Și am înțeles de la domnul președinte al Consiliului de Administrație că i-a atras atenția de mai multe ori directorului pentru asemenea lucruri și nu s-a făcut nimic. Poate reușiți dumneavoastră”, a declarat Gheorghe Iacob.

În replică, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că lucrurile „nu sunt chiar așa” deoarece lucrările nu au început pe motiv că au fost contestații la licitația pentru desemnarea firmei care va reabilita secția. „Abia miercuri la Curtea de Apel Suceava s-a dat o hotărâre definitivă, pentru că au fost contestații și la CNSC, și în instanță. Din fericire avem vestea bună, s-a dat o hotărâre definitivă cu cine are dreptul să facă lucrările și s-a câștigat definitiv și se vor apuca de treabă”, a precizat Flutur.

El a explicat că toate aceste întârzieri au fost generate de proceduri și contestații și a solicitat să nu fie umbrit efortul făcut la Spitalul Județean. „Sigur că poți să spui: au, ce e la Suceava? Adică e păcat să umbrim efortul uriaș făcut la spitalul ăsta, cu atâtea investiții. Sigur că e spumos pentru media, câteodată așa ceva. Nu reprezintă asta Spitalul Județean Suceava, dar au fost niște proceduri de achiziție publică ce au trebuit respectate. Pentru corecta informare a opiniei publice trebuie să știți adevărul”, i-a transmis Gheorghe Flutur liderului consilierilor județeni ai PSD.

La rândul său, Gheorghe Iacob a adăugat că aceste lucruri puteau fi transmise din timp, având în vedere că nici medicii din spital nu ar fi știut motivul pentru care s-au întârziat lucrările. „E păcat pentru că nu trebuie umbrită activitatea spitalului din cauza unor neglijențe”, consideră Iacob.

Flutur: „Au fost oameni care au crezut că își fac carieră, inclusiv politică, transmițând de lângă ligheanul de televiziune din curtea spitalului”

În răspunsul său, Gheorghe Flutur i-a spus lui Gheorghe Iacob că dacă mai sunt astfel de probleme, acestea ar trebui discutate înainte, cu atât mai mult cu cât PNL și PSD sunt într-o coaliție. „Dacă tot suntem parteneri, corect este să întrebăm și să ne informăm. Dacă cineva vrea să arate un senzațional undeva și iese cu o știre, acceptăm și asta. Dar haideți să fim colegi până la capăt. Există comisia de sănătate în care ne putem întâlni. Cred că și consiliul de administrație putea fi întrebat de mai mult timp. Eu am avut discuții cu managerul și am cerut insistent rezolvarea acestor probleme, cum am cerut și pentru celelalte, legate de PSI”, a precizat Gheorghe Flutur.

El a arătat că are discuții săptămânale cu managerul spitalului cu privire la problemele existente, iar în cazul de față întârzierile au fost determinate de contestațiile la licitație. Flutur a spus că Spitalul Județean trebuie să lămurească toate problemele care apar. „Oameni buni. Noi avem episodul pandemiei. Au fost oameni care au crezut că își fac carieră, inclusiv politică, transmițând de lângă ligheanul de televiziune din curtea spitalului. Și nu a fost așa. Aici este o muncă a unor oameni, dar trebuie cunoscut adevărul. Sunt cauze externe nouă. Dar când e să arătăm cu degetul spre Suceava, știți bine că nu am avut foarte mulți prieteni în această țară când a fost să ne pună la colț cu Lombardia României și așa mai departe”, a spus președintele CJ Suceava. El a precizat că în astfel de probleme este nevoie să existe o comunicare publică corectă.