Material didactic

Profesoara Marinela Mocanu, de la Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu” din Salcea, semnează un nou manual de Educație tehnologică și aplicații practice, pentru clasa a V-a, acesta fiind selectat printre cele patru pe care Ministerul Educaţiei le-a aprobat pentru distribuirea în şcoli.

În calitate de coordonator, alături de Loredana Săndulescu, din Piatra Neamț, și Magda Dache, din Buzău, Marinela Mocanu a elaborat un manual atractiv, ușor de parcurs, conceput pe competențe de formare a unui stil de viață și alimentație sănătos.

Manualul este tipărit la Editura Aramis și poate fi răsfoit online pe www.manuale.edu.ro (la secțiunea dedicată disciplinei, clasa a V-a).

Manualul poate fi consultat de cadrele didactice de specialitate, acestea urmând să plaseze comanda, care va fi centralizată de inspectoratele școlare și trimisă către Ministerul Educației.

„Este al cincilea manual pe care l-am scos pe piață, începând din 2017. În mare măsură am păstrat conținutul din manualul vechi de clasa a V-a, însă am schimbat modul de abordare, am adaptat conținuturile. Folosind manualul vechi de clasa a V-a timp de patru ani, am simțit unde trebuie să intervenim, unde mai putem face completări, am adus exerciții atractive. Manualul are o grafică frumoasă, este variat din punct de vedere al metodelor propuse, are multe aplicații practice, multe exerciții, astfel că profesorii pot selecta ce se potrivește specificului clasei din varietatea de activități”, a explicat Marinela Mocanu.

Varianta tipărită și varianta digitală cu activități multimedia

Manualul este structurat pe cinci unități (capitole): Procese tehnologice simple de cultivare a plantelor, Elemente de tehnologia creșterii animalelor, Produse animale, Calitatea produselor alimentare și a serviciilor din alimentație, Tehnologii de preparare a hranei, fiecare unitate finalizându-se cu o recapitulare și evaluare sumativă.

Manualul cuprinde varianta tipărită și varianta digitală cu activități multimedia interactive de învățare, cu filmulețe sau scurte animații, care vin în sprijinul elevilor în înțelegerea materiei.

La ore, pe lângă acest manual, profesorii pot lucra folosind și caietul auxiliar de clasa a V-a.

„Celelalte manuale au fost primite foarte bine de către profesorii din țară”, a mai completat cadrul didactic.

Marinela Mocanu este la catedră din 1991, iar la școala din Salcea predă din 1995.

Singurul expert RED din județ

Marinela Mocanu este singurul expert RED din cadrul proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, destinat cadrelor didactice care își doresc să redefinească actul educațional, care vor să creeze un mediu de învățare deschis și prietenos.

”În colaborare cu Casa Corpului Didactic Olt, am realizat 102 resurse educaționale în format digital. Ele pot fi accesate de oricine, sunt teste, rebusuri, exerciții, prezentări interactive. Nu sunt aplicații statice, copilul face ceva în permanență, dă un click, răspunde la o întrebare, etc.

Este și un canal de Youtube al disciplinei Educație tehnologică și aplicații practice unde am 29 de filme care au succes, un instrument modern, util atât pentru elevi, cât și pentru cadre didactice.

Tot ca experți RED am fost selectați pentru a fi formatori pentru cursul acreditat <Resurse educaționale digitale, realizare, utilizare, evaluare>, implementat în CCD-urile partenere în proiectul CRED”, a mai completat profesoara.