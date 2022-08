Duminică, 28 August 2022 (15:56:04)

CSM Bucovina Suceava a obținut o victorie foarte importantă în deplasare, în etapa a II-a a play-out-ului Ligii Naționale de Rugby, învingând duminică de o manieră clară CSU Alba Iulia, scor 34-12.

Meciul a început echilibrat, pe contre, cu o echipă a Sucevei superioară pe grămadă. Sucevenii au deschis scorul după un eseu cu grămada, 5-0, însă gazdele au reușit o fază spectaculoasă, în viteză, cu eseu la centru și scor întors, 7-5. De la mijlocul reprizei însă sucevenii au început să domine clar, să fie mai prezenți în joc și să pună puncte pe tabelă. Au fost și câteva faze frumoase, cu pătrunderi inspirate, inclusiv din partea antrenorului-jucător Marcel Crețuleac, care a reușit un frumos eseu cu plecare pe lângă grămadă, până în but.

S-a ajuns la 7-19, chiar 7-34, gazdele de la Alba Iulia mai reușind un eseu pe final, doar pentru statistică.

Omul meciului a fost declarat suceveanul Sabin Crețu, care a dat siguranță echipei prin șuturile bine plasate în terenul de țintă advers și care a reușit și un dropgol. Acestea s-au întâmplat în ziua în care Sabin Crețu a împlini 29 de ani.

”A fost un meci în care băieții s-au dăruit exemplar, am fost cu adevărat o echipă la Alba Iulia. Am condus în cea mai mare parte a meciului și am reușit o victorie frumoasă, cu punct bonus ofensiv”, a transmis după meci antrenorul jucător Marcel Crețuleac.

Pentru CSM Bucovina Suceava au înscris eseuri Lucian Preutescu, Andrei Custrin, Marcel Crețuleac, Răzvan Brăteanu și Gabriel Tăutianu, în timp ce puncte din lovituri de picior au adus Sabin Crețu și Alexandru Muraru.

Echipa de rugby transmite mulțumiri pentru sprijin Primăriei și Consiliul Local Suceava, AS Prietenii rugbyului din Bucovina, Wood Bucovina, Smile Zone, Expert Optic, AC MOBILE, AcoperișPentruTine, TND T-shirt Print, DECOVO pentru casa ta şi PROUD Advertising.

Cu această victorie sucevenii au acumulat 7 puncte din două meciuri și au ajuns pe locul III în clasament: