Fără precedent

Criza de vaccinuri pentru copii, din schema obligatorie de imunizare, se permanentizează și autoritățile medicale de la nivelul Ministerului Sănătății nu dau semne că au găsit soluții. La această dată, în stocul Direcției de Sănătate Publică Suceava și la cabinetele medicilor de familie nu există nici o doză de vaccin hexavalent Hexacima- împotriva difteriei, tetanosului, pertussisului, hepatitei B, poliomielitei şi Haemophilus influenzae, care conform schemei de imunizare a Ministerului Sănătății, se administrează la 2, 4 și 11 luni de viață și care se completează cu rapel la 6 ani cu vaccin tetravalent, (fără componentă pentru Haemophilus influenzae și hepatita B).

Pentru copiii catagrafiați anul acesta în județul Suceava sunt necesare 11.000 de doze de vaccin hexavalent, pe care DSP Suceava le-a solicitat de la Ministerul Sănătății. Din cât a cerut a primit 2.200 de doze de la minister și încă 500 de doze prin transfer de la DSP București.

Asta înseamnă că peste 8.000 de copii suceveni sunt vaccinați incomplet sau deloc împotriva acestor boli grave. Medicul de familie Adriana Klara Hapenciuc a declarat, marți, că deși au mai fost și în alți ani crize de vaccinuri pentru copii, au fost pe durate scurte, de cel mult trei luni, pe când cea de acum durează de aproape un an. „Toți copiii născuți din iunie sunt nevaccinați. Această criză durează de aproape un an. În urmă cu 14-15 ani era un economist ministru al Sănătății și vaccinurile n-au lipsit. Acum avem un ministru care are exact specialitatea care trebuie pentru a înțelege ce înseamnă vaccinarea și nu avem vaccinuri. Mai mult, deși ministerul a fost atenționat despre această criză, nu arată nici o preocupare pentru rezolvare. Sunt îngrijorată că nu se agită nimeni de la București pe tema asta. Este inadmisibil!”, a afirmat dr. Hapenciuc.

Medicul estimează că la criza vaccinului hexavalent se va adăuga și cea de vaccin ROR - împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. „Ne bat la ușă poliomielita și rujeola, stocurile de vaccinuri la DSP sunt zero și degeaba cei de acolo fac permanent demersuri la minister, nu avem nici un semnal că factorilor de decizie le pasă”, a mai spus medicul de familie Adriana Hapenciuc.

Referitor la criza vaccinurilor, președinta Colegiului Farmaciștilor Suceava, Doinița Cocriș, a declarat că, din informațiile pe care le are, firma Sanofi s-ar fi angajat că va aduce în România vaccin hexavalent la sfârșitul lunii august- începutul lunii septembrie și acesta va merge prioritar către Ministerul Sănătății – direcțiile de sănătate publică. Doinița Cocriș a mai spus că farmaciile cu circuit deschis pot aduce acest vaccin, dar numai pe baza unor comenzi ferme și contra cost, ceea ce nu este în avantajul populației, având în vedere că vaccinarea împotriva bolilor grave menționate (difterie, tetanos, pertussis, hepatita B, poliomielita şi Haemophilus influenzae) este o obligație asumată de stat.