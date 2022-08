Cred că de multă vreme n-am mai așteptat un derby intern cu așa interes ca pe acest Manchester United – Liverpool (unde intern, evident, nu se referă la noi). Deși în general îi prefer pe cormorani, de data speram în secret să se întâmple minunea. Sau poate nu chiar în secret, căci ceva-ceva scriam și în ediția de vineri. Comparându-l pe Cristiano Ronaldo cu Copacul lui Aurelian Andreescu, anticipam o reacție de orgoliu a celorlalți din lot, odată cu plecarea sa. E drept, nu plecase chiar departe deocamdată, doar până pe banca de rezerve. Și, de unde antrenorul ten Haag trăgea de el să rămână, iată că de-acum mai mult îl încurcă. Publicul a ajutat și el la această victorie, îndreptându-și frustrarea către patronat, a fost prezentă și doza aia necesară de noroc. Și-au revenit și au arătat finalmente ca niște fotbaliști de zeci de milioane de Euro chiar marcatorii celor două goluri ale lui United, Jadon Sancho și Rashford. Primul a găsit fenta aia genială de șut, de i-a făcut pe Milner și pe van Dijk să se ia la harță între ei. Nu era semn bun pentru cormorani. A devenit și mai clar când Fortuna l-a luat în brațe pe Bruno Fernandes la reluarea aia hilară spre propria poartă. El, portughezul care va rămâne, rămâne și dator. Apoi, în repriză, Rashford s-a coordonat bine, demarcare, evitare ofsaid, cursă, finalizare pe scurt. Ca pe vremuri, adică acum vreo doi ani! Până la final au înscris și oaspeții, că așa e frumos, să fie tensiune, să aibă prilej olandezul să-l bage și pe Ronaldo, la trecerea timpului... Tocmai ați citit o impietate, însă e doar o glumă, îmi cer scuze dacă am lezat pe vreun fan al lui CR7. Carragher, fostul fundaș al lui Liverpool, acum comentator la tv, spusese că nicio echipă nu-l vrea, referindu-se la cele din Liga Campionilor. Posibil, la ce pretenții are, însă am văzut suferința lui Atletico, pentru care se prefigurează o altă stagiune în care se va chinui să bage coțofana în ațe. Dacă-și mai ia și Ronaldo salariul la pilă, eu acolo l-aș vedea, la echipa căreia i-a fost călău vreo două-trei ediții!