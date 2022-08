Cifre record

Cifre record în ceea ce privește numărul de pasageri de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, pentru 2022.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat că în primele șapte luni ale acestui an, Aeroportul Suceava a înregistrat 445.174 de pasageri, față de peste 430.000 în primele 7 luni ale anului 2019, considerat an de referință înainte de pandemia de coronavirus.

Acesta a mai punctat că aeroportul sucevean se situează pe locul 5 la nivel național, după numărul pasagerilor, după alte patru aeroporturi mari – București, Cluj, Iași și Timișoara, și înaintea celor din Sibiu, Bacău etc.

În prezent, din Suceava se zboară către opt destinații externe, dintre care 6 permanente și două de vacanță (Turcia și Egipt).

Sunt 50 de curse în fiecare săptămână, circa 600 de curse pe an și un număr estimativ de 2.500 de pasageri pe zi.

În iulie, au fost peste 80.000 de pasageri pe aeroportul sucevean.

Gheorghe Flutur a mai arătat că datele și trendul privind numărul de pasageri procesați până la acest moment permit estimarea că anul acesta va fi depășit traficul de pasageri din 2019.

Președintele CJ a menționat că aceste cifre obligă administrația suceveană la noi investiții, atât din fonduri europene, cât și din bugetul propriu.

Astfel, acesta a anunțat reluarea lucrărilor la Terminalul 2 al Aeroportului, într-un ritm susținut, identificarea unor terenuri pentru înființarea unor noi locuri de parcare, dispecerat, dotări pentru deszăpezire etc.

Acesta a punctat că presiunea pe aeroport este foarte mare având în vederea creșterea permanentă a numărului de pasageri, fiind numeroase situații de disconfort apărute din cauza aglomerației din aerogară.