Joi, 18 August 2022 (20:45:18)

Prima „creșă verde” din România, care este, în același timp, primul proiect demarat prin PNRR la nivel național, a început să fie construită de joi, 18 august, în municipiul Fălticeni, cu o provocare inedită, iar în fundația acesteia a fost introdusă o „capsulă a timpului”.

Lucrările de șantier au fost demarate în forță joi, de către o firmă cu un palmares impresionant, Simion Tehnoconstruct, în prezența ministrului Cseke Attila, a directorului general al CNI, Manuela Irina Pătrășcoiu, precum și a numeroase oficialități locale și județene.

„Acesta este primul șantier deschis prin care începem construcția de creșe „verzi” în România. Avem aprobate la zi, cu indicatori tehnico-economici, 110 astfel de imobile, în toate județele țării. La 21 dintre acestea, printre care și Fălticeni, avem deja și contractul de execuție a lucrărilor, ceea ce înseamnă că la alte 20 încep construcțiile zilele următoare. Sunt trei tipuri de creșe cu proiect tip pus la dispoziție de Ministerul Dezvoltării – mici, medii și mari.

Este o investiție frumoasă, necesară, a statului român. Din păcate locurile disponibile în creșe, la nivel național, nu ne onorează, dar acest program guvernamental vine ca răspuns la această nevoie extraordinară.

Cel puțin 64 din cele 110 creșe vor fi făcute cu finanțare prin PNRR, autoritatea locală vine doar cu terenul, toate celelalte lucrări fiind incluse în finanțare”, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Prima creșă „verde” din România, dotată complet, inclusiv cu jucării

Reprezentantul constructorului, inginerul Elisei Bidu, a făcut o scurtă prezentare a proiectului care se va concretiza într-o ultramodernă creșă cu 70 de locuri, în „inima” municipiului Fălticeni:

„Creșa va fi foarte modernă, după un proiect complet și complex, care include atât spații verzi, cât și spațiu de joacă pentru copii. Clădirea este de asemeni „verde”, urmând a fi prevăzută atât cu panouri fotovoltaice, cât și cu panouri solare. Creșa are funcționalități multiple: sală multifuncțională cu o suprafață de 70 mp, 7 dormitoare complet mobilate, de 41 mp fiecare, 4 săli de joacă complet dotate cu mobilier și jucării de – total 220 mp, cabinet medical complet echipat, bucătărie și spălătorie complet echipate, spațiu pentru luat masa complet echipat, grupuri sanitare (inclusiv pentru persoane cu dizabilități).

Clădirea va fi prevăzută cu centrală termică proprie, încălzire în pardoseală și modern sistem de climatizare aer tip „variabil refrigerant debit”, sistem de ventilare pentru introducerea aerului proaspăt, instalație de stingere incendiu cu hidranți interiori/exteriori, sistem de control acces pentru limitarea accesului persoanelor neautorizate (pe bază de cartelă), sistem anti-efracție cu senzori și camere de luat vederi, sistem de televiziune cu circuit închis, instalație de panouri solare și sistem fotovoltaic on-grid trifazat, încât va produce și curent electric. Dotările sunt atât de multe încât includ nu doar spații de joacă, ci și jucăriile copiilor.

Creșa cu regim de înălțime „Parter” va fi separată în 3 nuclee funcționale: nucleul administrativ (zona de acces), nucleul de copii și nucleul tehnico-gospodăresc.

Suprafața pe care se realizează investiția este de 3.754 mp, iar din aceștia 1.829 mp vor fi construcția propriu-zisă, în vreme ce 535 mp din teren va fi amenajat ca spațiu verde, pentru recreerea copiilor.

Pe partea de amenajări exterioare construcția va beneficia de 11 locuri de parcare, pavaj ecologic pentru parcarea autoturismelor - 288 mp, teren de joacă cu suprafață din tartan - 268 mp, teren de joacă cu suprafață din nisip - 61 mp și trotuare - 506 mp.

Provocarea lansată de ministru constructorului – realizarea unui record

„Pentru acest moment lucrez de mai bine de un an: punerea pietrei de temelie pentru prima creșă nouă, modernă și prietenoasă cu mediul. Îmi doresc ca de Crăciun să ne putem bucura împreună și de finalizarea acestei construcții”, a spus ministrul Cseke Attila, care a lansat celor de la Simion Tehnoconstruct o provocare demnă de un record – să termine în patru luni o lucrare care are ca termen de execuție un an de zile.

„Dacă în ultima perioadă românii au făcut recorduri în sport, dorim și noi să facem un record în ceea ce privește finalizarea acestor lucrări. Ne-am mobilizat, după cum vedeți, lucrăm deja, am început în forță, avem tot ce ne trebuie, iar pe 20 decembrie vă așteptăm la recepție”, i-a răspuns Elisei Bidu, reprezentantul companiei Simion Tehnoconstruct.

„Capsula timpului”, îngropată la baza fundației viitoarei creșe

La eveniment, lângă ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și șefa Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășcoiu, s-au aflat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, primarul Fălticeniului, Cătălin Coman, vicepreședinții CJ, Niculai Barbă și Vasile Tofan, fost primar la Fălticeni, senatorul PSD Ioan Stan, senatorul Gheorghiță Mîndruță, deputatul PNL Bogdan Gheorghiu.

„Îl felicit și pe primarul Fălticeniului, se vede cum se mișcă, a fost printre primele autorități locale cu care am încheiat contracte de finanțare pe PNRR și a avut prima plată pe PNRR la nivel național.

Faptul că pornim la Fălticeni prima lucrare de acest gen arată că există implicarea primăriei și mă bucur că provocarea lansată contractorului a fost acceptată. Acest program guvernamental merge mai departe, pentru a fi realizate 110 creșe, prin PNRR sau cu finanțări de la bugetul de stat.

În județul Suceava mai sunt aprobate două creșe mari, în municipiul Suceava, la una avem deja și contract de execuție, vom porni curând investiția, dar mai avem aprobată construirea unei creșe de mărime medie la Câmpulung Moldovenesc. Este o prioritate pentru Guvern construirea de creșe”, a adăugat ministrul Cseke Attila.

Acesta a precizat că unul dintre motivele pentru care până în prezent avem atât de puține creșe este și cel al reticenței autorităților locale, pentru că toate cheltuielile ulterioare, de funcționalitate, rămâneau în sarcina lor.

„De aceea Guvernul a venit și a spus să fie făcut un nou model de construcție, nZEB (near-Zero Energy Building), la standarde europene, dar asigurăm finanțarea acestora și după ce sunt făcute. Construim, dar și asigurăm funcționalitatea lor de la bugetul de stat”, a concluzionat ministrul, care a fost invitat apoi să participe la un moment special, în șantier. Mai exact, acesta a aruncat primele lopeți de pământ peste o „Capsulă a timpului”, cu ziare locale din data de 18 august 2022 și documentații ale proiectului. La fel au făcut, simbolic, și ceilalți invitați de seamă, dar și constructorul, după care în groapă s-a turnat beton, în care a fost trasat cu lopata semnul crucii.

Primarul Fălticeniului - „Este un proiect al recordurilor”

Creșa nZEB (near-Zero Energy Building) de la Fălticeni va fi dotată cu panouri solare și fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile, iar anvelopa clădirii va fi foarte bine izolată termic, cu uși și geamuri izolante. În același timp, această creșă va reduce impactul fenomenului de efect de seră, iar clădirea va avea sistem inteligent, digital de management al acestor resurse, și, în acest fel, costurile de întreținere vor fi mici.

”Niciodată la niciun proiect nu s-au mișcat instituțiile statului respectiv, CNI și Ministerul Dezvoltării, așa de repede cum au făcut-o acum. Este un proiect al recordurilor. Eu de formație sunt profesor de sport și sunt adeptul acestui mod de lucru - să facem recorduri pentru oameni. Domnul ministru este un prieten mai vechi al Fălticeniului. A fost ministru al sănătății când s-au reluat lucrările la noul spital din Fălticeni, care acum funcționează foarte bine”, a spus Cătălin Coman, care a ținut să mulțumească și parlamentarilor suceveni.

Costurile de realizare a creșei de dimensiune medie din Fălticeni, care se realizează în apropiere de Colegiul „Mihai Băcescu”, dar și de Grădinița cu Program Prelungit „Pinochio”, se ridică la 13 milioane de lei inclusiv TVA și sunt asigurate prin Compania Națională de Investiții.

Executantul lucrării este o companie din Botoșani, Simion Tehnoconstruct, condusă de asociații ing. Bidu Elisei, absolvent al Universitatii Tehnice de Construcții din Bucuresti și ing. Simion Viorel, absolvent al Facultății Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași. Societatea are deja finalizate, dar și în lucru mai multe obiective de mare interes în țara și pe plan local, iar provocarea lansată de ministrul Dezvoltării ar putea să îi aducă un renume de deținătoare de recorduri în privința rapidității de execuție și a seriozității.