Rezultate

Lavinia Blăjuț, absolventă a promoției 2022 de la Colegiul Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, deschide lista admișilor de la Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanța, specializarea Inginerie și management naval și portuar.

Lavinia este una dintre absolventele care s-au pregătit intens în această perioadă, dar și în timpul anilor de liceu, iar rezultatele nu au întârziat să apară. A muncit și a reușit să ajungă unde și-a propus, iar din toamnă va păși cu hotărâre spre alte noi provocări.

,,Am ales specializarea Inginerie și management naval și portuar deoarece am luat-o ca pe o provocare, ambiționându-mă să mă avânt în valurile mării”, spune tânăra.

Aceasta a mai mărturisit că a ales pentru studiile superioare Academia din Constanța în urmă cu un an de zile.

„Proaspetele începuturi îmi determină sufletul să vibreze, îmbrățișându-mi inima într-un val de nerăbdare, curiozitate și recunoștință, dar cine s-ar fi gândit că acestea mă vor petrece dincolo de porțile Academiei Navale Mircea cel Bătrân, urmând valurile apelor infinite? Întreaga poveste își are debutul cu un an în urmă, când nici măcar nu îmi imaginam că voi fi admisă prima în această instituție. Începutul visului marinăresc a fost marcat de vizita reprezentanților academiei cu scopul predefinit în orientarea carierei elevilor. Atunci a fost pentru prima dată când mi-am pus întrebarea – Oare cum ar fi? De asemenea, gândul spontan a fost potențat de turul academiei, în urma căruia am rămas cu un sentiment plăcut, plin de admirație”, a completat Lavinia.

Facultatea aleasă are o durată de patru ani. Proba de concurs în vederea admiterii a constat într-un test de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba Engleză, sub forma unui test grilă, de 180 de minute.