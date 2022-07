Concert cu Mira, vineri, la inaugurarea noului coffee shop ZIRETO din centrul Sucevei

GRAND OPENING

La cinci ani de la deschiderea primului coffee shop, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate lanțuri de cafenele „To Go” din zona de nord-est a țării – ZIRETO, cunoscut publicului și B-1870 Caffe – deschide primul Flag Ship Store, vineri, 22 iulie, în centrul municipiului Suceava.

Este o zi specială atât pentru reprezentanții brandului, cât și pentru iubitorii gustului rafinat de cafea proaspăt măcinată, care sunt așteptați, începând cu ora 10.00, în noua locație cu un program special, să celebreze inaugurarea unei locații reper a brandului.

De la ora 11.00, noua cafenea de pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 2 va găzdui un concert de chitară acustică, iar începând cu ora 14.00 îndrăgita artistă pop Mira va oferi un recital fanilor ei, urmat de o sesiune de autografe și fotografii.

De la ora 16.00, Cătălin Crețu va susține un moment de muzică jazz.

Mai mult, în intervalul 10.00 – 15.00, cei care vor trece pragul noii cafenele vor primi cafea gratis.

„Acest Flag Ship Store este un reper pentru brandul nostru, o locație emblematică, specială. Ea vine după 5 ani de activitate, timp în care am deschis peste 65 coffee shops în țară și am trecut și printr-o rebranduire, B-1870 Caffe a devenit ZIRETO. Deschidem noua cafenea exact din locul în care am pornit în urmă cu 5 ani, din centrul Sucevei, de pe Nicolae Bălcescu, nr. 2”, au subliniat reprezentanții brandului.

Locația din centru vine cu o capacitate de 44 de locuri, 155 de metri pătrați desfășurați pe două niveluri, cu o investiție importantă în elemente de design, ambient etc.

De asemenea, clienții care vor trece pragul cafenelei se pot delecta cu gustul plăcut al băuturilor cu care s-au obișnuit deja, dar și rețete noi, de o calitate premium, cafea single origin, produse de patiserie, salate, tarte, sandvișuri.

Programul Zireto Flag Ship Store va fi zilnic, de la ora 7.00 la ora 22.00.