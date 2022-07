Supărare

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a alăturat edililor nemulțumiți de activitatea operatorului de apă ACET și a directorului general al societății, Ștefan Groza. După ce primarul de Siret, Adrian Popoiu, a ieșit public și a acuzat ACET că blochează lucrările de asfaltare din oraș, miercuri primarul Lungu i-a dat dreptate „sută la sută” asupra acestui „punct de vedere dur și foarte ferm”. „Din păcate, aceleași lucruri le întâmpin și eu în Suceava. Să nu ne ascundem după deget. Terminăm de făcut o parcare, îi rugăm pe cei de la ACET să vină înainte, să vadă, să analizeze dacă sunt de schimbat conducte – concret, pe str. Zorilor, prin George Enescu - și după o săptămână au făcut trei găuri acolo. La fel, nu aduc terenul la starea inițială. La stația de epurare, deși sunt niște soluții, domnul Groza, directorul general, nu le-a pus în aplicare. Nu fug de responsabilitate, dar spun cu toată demnitatea, eu ca primar mi-am făcut datoria”, a declarat Lungu, în conferință de presă.

„Mulți primari din județ m-au sunat și își exprimă nemulțumirea față de activitatea ACET”

Primarul Sucevei a afirmat că el a făcut eforturi pentru implementarea primului proiect de reabilitare a rețelei de apă din oraș, cel pe programul ISPA, în valoare de 52 de milioane de euro, care a făcut posibile alte două proiecte finanțate din fonduri europene. „Cei de la ACET, în frunte cu domnul Groza, trebuie să facă tot ce este posibil să înlăture aceste neajunsuri. Voi insista să avem o discuție și cu domnul președinte Flutur, la nivelul Consiliului Județean, cu aceste asociații de dezvoltare intercomunitară, pentru că mulți primari din județ m-au sunat și își exprimă nemulțumirea față de activitatea ACET. M-au sunat știind că municipiul Suceava este acționar cu 64 la sută la ACET. Fac apel public la domnul Groza și la cei de la ACET, în ceasul al 12-lea, să facă tot ce trebuie pe linie de apă și canalizare, inclusiv la stația de tratare-epurare de la Suceava. Vrem mai multă implicare. M-am săturat! Am intervenit întotdeauna, am pus umărul când a fost nevoie, am făcut studii, am pus noi bani de la primărie, am obținut avize de la mediu să depozităm la groapa de zgură acel nămol și lucrurile nu se întâmplă. Nu vreau să mai comentez. Eu mi-am făcut datoria, trebuie să și-o facă și domnul Groza, și ACET. Voi cere o discuție serioasă în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară”, a declarat Ion Lungu.

„Cei de la ACET trebuie să înțeleagă că așa nu se mai poate”

Întrebat dacă vizează înlocuirea directorului Ștefan Groza, având în vedere nemulțumirile exprimate, primarul a răspuns că „schimbarea din funcție este un lucru delicat”, și asta deoarece în județul Suceava este în implementare proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, în valoare de 285 de milioane de euro, care de asemenea s-ar derula cu dificultate. „Este o realitate, când schimbi un director general la un proiect de 285 de milioane de euro, semnat la nivelul Comisiei Europene... Să nu ne jucăm cu cuvintele. Aici un rol important îl are și Consiliul Județean, care este titularul acelui proiect, de aceea voi avea o discuție cu domnul președinte Flutur, dar cei de la ACET trebuie să înțeleagă că așa nu se mai poate. Eu solicit să se îndrepte lucrurile. Restul – mai vedem ce se întâmplă. Sigur că nimeni nu e de neînlocuit, dar nu prea dă bine pe un proiect așa de mare, cu fonduri europene, în timpul implementării proiectului să vii să schimbi directorul general. E un pic mai delicat. Dar cei de la ACET trebuie să înțeleagă că așa nu se mai poate, nici la Suceava, nici la Siret, nici la Câmpulung sau în alte părți”, a afirmat Lungu.

Primarul a mai spus că Ștefan Groza este un inginer apreciat în branșa sa, că au colaborat „destul de bine” în cadrul primelor proiecte, „dar se pare că în ultima perioadă se întâmplă ceva acolo și lucrurile nu sunt în ordine”.

Contactat, directorul Ștefan Groza a declarat că ACET respectă toate procedurile legale stabilite pentru implementarea proiectelor cu fonduri europene și că toate părțile implicate sunt informate permanent: în ședințe lunare de progres și săptămânal, pe șantiere. „Constructorul face raportări săptămânale și lunare”, a fost singurul comentariu al directorului ACET Suceava.