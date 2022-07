Pe cuvânt de onoare că mi se face o silă infinită ori de câte ori aud aceleaşi interminabile povesti nemuritoare despre supremaţia CFR-ului din Cluj în fotbalul ăsta de împiedicaţi şi despre măiestria fără termen de comparaţie în rândul antrenorilor români (cu, şi fără, licenţă) a geniului tactic carpatin, Dan Petrescu, zis Bursucul. De nu ştiu câţi ani încoace, individul ăsta trist din construcţie ne terorizează cu psihozele şi frustrările sale, cu tânguielile lui de babăieşită la cerşit în poartacimitirului, căreia oamenii, nişte haini, nu-i dau niciodată nici ce, nici cât i se cuvine. În mod evident, toată planeta are ceva cu el: îl furăarbitrii, sistemul, lipsa VAR-ului (face cineva pariu că acum, odată cu introducerea acestuia, o să se simtă încă mai tare furat de hoţii de la VAR, decât era înainte fără ei!?), Federaţia, Liga, UEFA. Şi niciodată munca sa tenace, neobosită şi de mare eficienţă nu este răsplătită cum se cuvine. Asta, aici. Când a luat-o de nebun prin lume, nu a reuşit să-şi încheie nici măcar un singur contract la termen, indiferent că era în China, Rusia, Polonia sau Turcia. Fiindcă pe nicăieri în lume behăiala nu ţine loc de ştiinţă şi competenţă. Pentru Petrescu, varianta "de România", competenţa rezidă în victoriile cu 1-0 în faţa unor amărâţi mai împiedicaţi decât neisprăviţii pe care îi pregăteşte după chipul şi asemănarea lui - adică să stea grămadă în propriul careu şi să nu ia gol de la ăia care oricum nu ştiu la ce-i bună mingea. Toate, văzute ca"surprize", din moment ce antrenorul multiplu medaliat aici, şi doar aici, zice că orice meci e greu şi că mereu ăilalţi sunt favoriţi. Aşa a behăit şi înainte de meciul de alaltăieri: "Pyunik e favorită, că e campioana Armeniei, iar Armenia a bătut România!" În meciul acela, dacă l-aţi văzut, nu a existat nici măcar o singură fază de fotbal. Nici una! Ăsta e campionul României: unul care-şi învaţăelevii cum să nu joace fotbal. Geniul lui 0-0. Adică geniul nul al meciurilor nule, cu zero faze, zero driblinguri, zero şuturi şi evident zero goluri. Un zero absolut. Hai mă, analiştilor, mai povestiţi-mi despre el. Dar măcar nu mai televizaţi meciurile.