Tragedie

Părinții Roxanei Donisan, Rodica și Gheorghe, împietriți de durere, spun că le-a sărit inima din piept de la prima știre despre atacul unui rechin asupra unei turiste românce în stațiunea egipteană Hurghada, știind că și fiica lor se afla în vacanță acolo. Mama ei povestește că Roxana era îndrăgostită de această stațiune, era pentru a treia oară acolo, după ce a găsit o ofertă de ultim moment, cu ultimul loc liber în avion. De data asta și-a luat două sejururi, ca să aibă timp suficient să se bucure de mare și vacanță. „Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Înainte de pandemie a făcut filmări cu delfini, scufundări... Azi (luni – n.r.) trebuia să se întoarcă și duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor știrea cu rechinul mi-a sărit inima din loc. Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. N-a mai răspuns. Emilia, vecina, m-a liniștit, că probabil nu a luat telefonul la plajă, că nu merge internetul... ce să nu meargă... Joi am vorbit ultima dată cu ea... Duminică s-a dus la ultimul înot și s-a dus la moarte”, spune mama Roxanei.

Ne arată fotografii cu fiica ei, unicul copil, din alte vacanțe, pentru că Roxanei îi plăcea foarte mult să călătorească. Malaiezia..., Singapore..., China..., Grecia.... „Tare cuminte a fost... Ne-a ascultat... Pe 28 iunie, la ora 14.44, am primit ultimul mesaj de la ea”, spune Rodica Donisan.

Cu ultimul bilet de avion care mai era disponibil, a plecat în ultima vacanță

Tatăl Roxanei își amintește cât de mult îi plăcea Roxanei să meargă la casa bunicilor, la Voroneț. „Ea îmi dădea curaj, îmi dădea putere. Era un om perfecționist, în tot ce făcea. Îi plăcea să meargă în Egipt pentru scufundări pentru că era apa cristalină, curată”, spune Gheorghe Donisan abia stăpânindu-și hohotele de plâns. Despre ultimele clipe ale Roxanei a aflat de la autorități și din presă: „Ea a ajuns până la geamandură. Acolo apa e de maximum 2 metri, unde a înhățat-o rechinul. Sunt poze făcute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandură. El a alertat... Nu avea nimeni curajul să sară în apă să o salveze. (...) Când a venit poliția la ușă să ne ceară date personale și a întrebat dacă locuiește aici, mi-a cerut numărul de telefon, i l-am dat și n-a trecut un sfert de oră și m-a sunat consulul din Egipt, care a spus că e vorba de fata noastră. Prima informație a fost că a reușit să ajungă până la mal, asta înseamnă că nu era distanță mare și confirmă că de pe vas cineva filmase lupta. De la societatea de turism mi-au spus ce mi-a spus și consulul. Azi am făcut toate demersurile pentru certificatul de deces și aducerea ei acasă. Domnul consul mi-a promis că într-o săptămână o aducem”.

Privește cu durere fotografiile Roxanei, din copilărie, din facultate și din vacanțe, ultima – în care a plecat cu o ofertă last minute, cu ultimul bilet și un timp dublu față de cât mergea de obicei - fiind și cea din urmă.

La serviciu, la Administrația Financiară, în biroul în care a lucrat Roxana, mai este acum doar o candelă aprinsă în memoria ei. Una dintre colege, Violeta Apetrea, spune că de luni, 4 iulie, ar fi trebuit să revină la serviciu. O altă colegă, Anca Boca, și-a amintit cât de fericită era Roxana că a prins oferta last minute: „Era foarte fericită că pleacă în această vacanță, abia aștepta să ajungă. Au sunat-o de la agenția de turism că au un loc, era ultimul bilet la avion”.

Colegii Roxanei Donisan își exprimă regretul și transmit condoleanțe familiei îndoliate

Roxana Donisan, în vârstă de 44 de ani, era funcționară la Direcția de Finanțe.

Colegii Roxanei s-au declarat șocați de moartea cumplită a colegei lor, pe care o știau plecată în vacanță.

„Este o tragedie ceea ce s-a întâmplat, toți colegii sunt în stare de șoc. A fost o profesionistă, care se implica în toate activitățile serviciului. Era sufletistă, o fire energică și sportivă, iubea patinajul și apa, a fost dată de către părinți la înot încă de la 4 ani. Era foarte credincioasă, sociabilă și veselă, se făcea plăcută imediat”, au transmis colegii Roxanei, de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. Ea lucra la Finanțe din aprilie 2008, angajată în urma unui concurs. În prezent lucra la Serviciul colectare și executare silită persoane juridice. Roxana Alina Donisan abia împlinise 44 de ani în data de 16 iunie.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, Ambasada României la Cairo a fost notificată telefonic, la data de 3 iulie a.c., de către agentul unei companii de turism cu privire la decesul unei românce aflate în vacanță în stațiunea Hurghada, Egipt. „În acest context, reprezentanții ambasadei au întreprins demersuri, în regim de urgență, pe lângă autoritățile competente egiptene în vederea obținerii unor informații suplimentare cu privire la circumstanțele producerii decesului. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile competente egiptene, în urma investigațiilor realizate, a reieșit că decesul cetățeanului român s-a produs în urma unui atac al unui rechin. Reprezentanții Ambasadei României la Cairo au întreprins demersurile necesare pe lângă autoritățile române competente pentru identificarea, de urgență, a familiei din România a persoanei decedate, fiind transmise condoleanțe pentru pierderea suferită și oferite informațiile necesare cu privire la repatrierea trupului neînsuflețit pentru a fi înmormântat în România”, se arată în comunicat.

MAE a mai precizat că ambasada de la Cairo nu a primit deocamdată alte solicitări de asistență consulară din partea niciunui cetățean român cu privire la acest incident, arătând că dialogul cu autoritățile egiptene și cu companiile de turism implicate continuă și că „ambasada este pregătită să acorde asistență consulară, conform competențelor legale”.

„De asemenea, având în vedere că acest incident este al doilea de acest gen în ultimele două zile care implică atacuri de rechin, MAE recomandă cetățenilor români care se află în Egipt sau urmează să călătorească în această țară în scop turistic să urmeze sfaturile și recomandările autorităților locale în ceea ce privește zonele sigure de recreere și înot în mare”.