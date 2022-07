Astăzi pornesc preliminariile europene la fotbal. Presupun că e totuşi turul l pentru toată lumea, atât azi,în Champions' League, cât şi joi, în Conference, deşi săptămâna trecută au mai fost vreo două meciuri, cred că un fel de eliminatorii pentru... preliminarii! Ca în fiecare an, de mulţi ani încoace, mă lovesc nişte nostalgii şi mă opresc cu greu din a-i înjura cât şi cum ar merita pe neisprăviţii care s-au cocoţat în moţul fotbalului românesc, mai ales ăia aleşi cu unanimitate ceauşistă de complicii lor de la nivelul cluburilor. Faptul că azi am ajuns să jucăm preliminarii încă de la început, când acum vreo 12-14 ani aveam una direct calificată în grupele Champions' League (campioana) şi o altacare se calificăşi ea în grupe după ultimul tur preliminar vorbeşte de la sine despre cât de jos am ajuns. Şi despre enormanesimţire a conducătorilor de la FRF şi LPF care măsluiesc alegeri după alegeri, în loc să demisioneze o dată şi bine şi apoi să dispară, făcându-ne economie de înjurături. Pe bune: nu v-aţi săturat, nu vi se face greaţă când an de an auziţi aceleaşi poveşti neruşinate despre cum o să rupem noi Europa (partea aia cuvenită loserilor de teapa noastră, nu "masa bogaţilor" - o chestie inventată tot de nemernicii ăştia, pentru a-şi acoperi impotenţa şi nesimţirea, fiindcă alde Sheriff Tiraspol nu s-a sfiit să se aşeze fix la masa aia, ba şi să o bată anul trecut pe Real chiar la Madrid!), după care urmează lanţul de dezastre în care sunt angrenate mândrele noastre reprezentante care de la o vreme iau mardealăde la nişte neomologaţi de prin Luxemburg, Gibraltar ori Malta, şi bine că încă n-au dat cu crucea peste noi ăia din Republica Transnistreană! Azi, CFR Cluj începe în Armenia campania continentală de facere de râs. Faceţi pariu (pe cât vreţi dv!) că doar cu mare noroc o să ajungă, după încă două retrogradări succesive, nici măcar în Europa League, ci prin Conference League, întocmai ca anul trecut?