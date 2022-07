Delegație

Elevi și profesori ai Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului au fost în vizită de studiu la Bruxelles, la finele lunii trecute, în cadrul proiectului „Școli ambasador ale Parlamentului European” (EPAS).

15 ambasadori juniori, cinci ambasadori seniori, Mihaela Ursaciuc – directoarea colegiului și primarul Marius Ursaciuc au parcurs pas cu pas centrul democrației europene.

Vizita acestora a fost înlesnită de primarul orașului, Consiliul Local al orașului Gura Humorului și Asociația părinților ASPA GH de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

„Au fost trei zile pline de emoție în care am vizitat locuri despre care doar citisem și vorbisem mai înainte: Parlamentul European, Comitetul European al Regiunilor (CoR), Casa Istoriei Europene, Parlamentarium. La CoR am întâlnit delegația României și am participat la ședința de lucru a acestui organism”, a menționat unul dintre participanți.

Oaspeții s-au familiarizat cu orașul Bruges, oraș aflat în patrimoniul UNESCO, dar și cu alte puncte de atracție turistică din capitala Uniunii Europene.

Participanții au mulțumit celor care au făcut posibilă delegația.

„Nu există cuvinte potrivite pentru a descrie experiența de la Bruxelles. Tot ce pot să spun este că le mulțumesc domnului primar, Marius Ursaciuc, care a fost un ghid de nota 10, doamnei director de la Colegiul <Alexandru cel Bun> și domnilor profesori ambasadori seniori, care s-au implicat atât de frumos în această excursie, dar și colegilor mei, deoarece datorită lor am acumulat amintiri frumoase și de neuitat. Mulțumită lor am văzut locuri despre care doar am citit și pe care le-am văzut doar în poze. Această experiență este un vis împlinit pentru noi toți”, a mărturisit Mihaela Nicoleta Tcaci, ambasador junior EPAS.

Profesorii ambasadori care au făcut parte din delegația colegiului au fost prof. Adriana Alina Apetri, prof. Mihaela Botușan, prof. Ana-Maria Rusu, prof. Daniel Rusu, prof. Elena Sextilia Solonaru.