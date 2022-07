Interes crescut

Prima zi de înscrieri la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a adunat un număr important de candidați înscriși, care au vizat toate facultățile universității. Primele ore ale perioadei de înscrieri au adus peste 300 de candidați, care au accesat locurile puse la dispoziție pentru specializările oferite de profilurile facultăților sucevene.

Concursul de admitere la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), sesiunea de vară 2022, a demarat luni, 4 iulie, pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat la toate cele 11 facultăţi ale instituției sucevene. Admiterea a demarat în acest an la scurt timp după ce universitatea suceveană și-a confirmat statutul de instituție de învățământ superior de elită, fiind ierarhizată, pentru al doilea an consecutiv, în celebrul top internațional QS World University Rankings și plasată între primele 1.400 de universități ale lumii și între primele 11 universități din România. Oferta educațională oferită de USV candidaților din zona de Nord-Est, care doresc să își înceapă sau să își continue studiile universitare, a cuprins în acest an cel mai mare număr de locuri bugetate din istoria sa, repartizate pe 120 de programe de studiu la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat și formare continuă.

Numărul de înscrieri din prima zi a fost conform așteptărilor conducerii universității, cei mai mulți dintre cei 300 de înscriși fiind pentru programele de licență, iar restul pentru programele de masterat sau în cadrul programelor la distanță sau de conversie. Și în acest an se așteaptă un număr important de candidați la specializările mai noi, precum Autovehicule rutiere, Tehnică dentară, Asistență medicală și Biologie, ultimele trei din cadrul facultății de medicină.

Proces de admitere prelungit și sprijin material pentru bobocii care acced la USV

Procesul de admitere din sesiunea de vară a fost prelungit în acest an și se va desfăşura în perioada 4-13 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde există probe, și în perioada 4–15 iulie, tot fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde nu există probe. Pentru candidaţi există posibilitatea de a se înscrie atât on-site, în locațiile din campusul USV, cât și on-line, folosind platforma de înscriere disponibilă.

Indiferent de facultatea sau programul de studiu pentru care vor opta, toți bobocii vor primi un sprijin material, constând într-un laptop sau o tabletă și o cartelă SIM cu abonament de date, cu o durată de valabilitate de minimum 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. Primii 3 studenți înmatriculați cu taxă la anumite programe de studiu vor primi pentru primul an de studiu burse de studii speciale, iar peste 30% dintre viitorii studenți vor primi burse lunare cu valori cuprinse între 600 și 1.100 lei pe lună, timp de 12 luni.

Pentru confirmarea locurilor ocupat, candidații declarați admiși trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 27 iulie pentru sesiunea de vară. Sesiunea a doua de admitere se va desfășura în perioada 5-9 septembrie pentru specializările unde nu există probe și 5-12 septembrie pentru specializările unde există probe, înmatricularea fiind obligatorie până la data de 19 septembrie.