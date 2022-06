Închiderea anului școlar

Colegiul Național Militar ,,Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc a organizat joi, 9 iunie, festivitatea de absolvire a promoției 2022 ,,Încoronarea de la Alba-Iulia – 100” și ceremonia de închidere a anului școlar, pentru prima dată în istoria colegiului, pe platoul central al municipiului Câmpulung Moldovenesc. „Era nevoie să privim către noi..., dinspre afară. Să ieșim din armură, să ne eliberăm de percepțiile imediate care ne poticnesc cărarea și să ne înțelegem privind oglindirea noastră în ochii celorlalți. Brusc (și emoția aceasta mi-au împărtășit-o și alți colegi) am înțeles cât suntem de importanți pentru alții, că le suntem datori să mergem mai departe, că activitatea noastră didactică a devenit între timp misiune, că un maestru de matematică devenit anul acesta profesorul anului este de fapt un bun național, că foarte mulți dintre noi ceilalți suntem resurse naționale, iar misiunea omului, dascălului și militarului care ne comandă este de fapt patriotică și istorică. Aveam nevoie să înțelegem aceasta. De mult nu am mai simțit atât de clar mândrie pentru ceea ce fac, pentru ceea ce reprezentăm. Și privind uimit către colegii mei diriginți și instructori am văzut prieteni”, a spus prof. Radu Ciumașu.

Conform datelor furnizate de Colegiul Militar, la eveniment au participat Șeful Statului Major al Apărării, general doctor Daniel Petrescu, directorul Statului Major al Apărării, general maior Corneliu Postu, locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie ,,GEMINA”, general de brigadă doctor Nicolae Tonu, comandantul Academiei Tehnice Militare - general de brigadă profesor universitar doctor inginer Constantin Iulian Vizitiu, general maior în rezervă doctor Ioan Manci, subprefectul județului Suceava Florin Sinescu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă, primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, primarul comunei Pojorâta, Ioan Bogdan Codreanu, părinții și rudele elevilor, dar și mulți localnici.

„În fața noastră au fost ei, zmeii. La rândul lor mândri că sunt mușatini, că erau acolo, atunci, că sunt în uniformă, că îi văd părinții că primesc recunoaștere, o largă recunoaștere pentru faptele lor de școală, de artă, de disciplină, voluntariat, de adolescență. Și poate și mai mândri că în fața lor sunt mușatini de altădată generali, comandanți, profesori, români de seamă în România acestor zile de care suntem responsabili cu toții. Mulțumim domnului general doctor Daniel Petrescu care ne-a onorat cu prezența clădind o punte de suflet și încredere între noi cei de aici și conducerea armatei”, a completat prof. Radu Ciumașu.

Un moment important din cadrul festivității, au spus organizatorii, a fost acela în care absolvenţii promoţiei 2022 au predat cheia colegiului reprezentanţilor claselor a XI-a, ca simbol al continuităţii tradiţiilor şi valorii generaţiilor de elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”.

Șeful Statului Major al Apărării, general doctor Daniel Petrescu, a felicitat absolvenții pentru rezultatele obținute și le-a transmis acestora mult succes la examenele viitoare. Momentul festiv s-a încheiat cu defilarea elevilor ștefăniști în aplauzele publicului aflat la ceremonie, „astfel adăugându-se o nouă filă în cartea cetăţii de la poalele Rarăului. Felicitări tuturor și mult succes mai departe!”. 119 absolvenți, 64 de fete și 55 de băieți, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, promoția 2022, și-au luat la revedere de la profesori, instructori și de la colegii mai mici.