Final de an școlar 2021-2022

La Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți a fost celebrată vineri, 10 iunie 2022, „excelența și profesionalismul în educație”, în virtutea tradiției de 150 de ani de existență a prestigiosului colegiu. La manifestarea de încheiere a anului școlar 2021-2022 au participat invitați de seamă, cadre didactice, elevi și părinți. Au răspuns invitației de a participa la eveniment primarul Bogdan Loghin, membrii Consiliului de Administrație: Constantin Luchian - consilier local, Haralambie Herghiligiu - reprezentantul primarului, Bogdan Horodincă și Manuel Costache - reprezentanți ai părinților, Florin Andrișoaie - reprezentant al Poliției și șeful promoției 2022 - Cosmin Țugui.

În deschiderea manifestării, primarul Bogdan Loghin, reprezentantul părinților, Bogdan Horodincă, reprezentantul Poliției, agent Florin Andrișoaie, și șeful promoției 2022, Cosmin Țugui, au transmis mesaje de apreciere adresate celor prezenți, „felicitări pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură pe parcursul anului școlar de către elevii și cadrele didactice ale colegiului, mulțumiri părinților pentru grija și preocuparea constantă pentru educarea copiilor, gânduri frumoase și îndemnul de a valorifica și prețui vacanța școlară”.

Premii speciale

Premierea performanței la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi" a debutat cu oferirea de către directorii colegiului (prof. dr. Puiu - Adrian Nicolae, director, prof. drd. Lăzărescu Luminița, director adjunct) a 19 Premii speciale „I.G. Sbiera”, ce au cuprins câte un cadou de la Egger (voucher în valoare de 200 de lei la Decathlon și o carte), placheta specială și diploma de excelență, realizate de școală, elevilor care au încheiat anul școlar cu media generală 10: Simota Ioan - clasa a V-a, Solovăstru Georgiana Ruxandra - 9 C, Gheorghiu Bianca - 9 F, Cîrciu Tiberiu Theodor - 10 A, Chifan Eduard Mario - 10 A, Tiron Luca - 10 A, Parasca Mihai - 10 C, Sava Cosmin Ilie - 10 C, Tablan Alexia Maria - 10 C, Costache Manuela Alexandra - 10 E, Hîj Ioana - 10 E, Moroșan Ioana Valentina - 10 E, Pătrăucean Bianca - 10 E, Molea Maria - 10 G, Bărbuță Theodora Elena - 11 C, Juravle Oana Mădălina - 11 C, Hrihorov Letiția-Adelina - 11 C, Fodor Bogdan - 12 C, Țugui Cosmin -12 E, dar și elevei Iulia Ghenici, din clasa 11 G, creatoarea logo-ului aniversar „150 de ani" .

De asemenea, au fost premiați elevii cu rezultate sportive remarcabile: Costîn Ciprian - 10 G și Pascal Diana - 12 E, precum și elevii componenți ai trupei de teatru: Pavel Hrițcan - 10 F, Anastasia Ungureanu – 10 F, Ștefan Homan – 10 F, Daria Aga – 9 E, Eliza Diaconescu – 9 E, Loriana Bujdei 9 E, Iulia Nistor – 10 E și Bianca Pătrăucean – 10 E.

Premiul I pentru 61 de elevi

Premierea excelenței a continuat cu oferirea Premiului „Ion Nistor” absolvenților cu media generală a absolvirii liceului de peste 9,90: Coșman Iulian - 12 A, cu media 9,92, Mitric David - 12 B, cu media 9,92, și șeful de promoție cu media 10, Cosmin Țugui, care, printre numeroasele rezultate remarcabile obținute de-a lungul liceului, s-a calificat la faza internațională a Olimpiadei de istorie din SUA, fiind primul elev român calificat la această olimpiadă, și a obținut Marele Premiu la Concursul de discursuri organizat cu prilejul sărbătorii a 150 de ani de la Marea serbare de la Putna din 1871, premiu acordat de către președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop.

Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, ne-a spus că la finele anului școlar 2021-2022, din 877 de elevi ai colegiului, 197 au primit premii, din care 61 - Premiul I, 58 - Premiul al II-lea, 78 - Premiul al III-lea și 474 mențiuni, toți acești elevi încheind anul școlar cu media generală peste 9,00 (76,51% din elevii liceului), elevii premianți fiind evidențiați în plen de către profesorii diriginți și răsplătiți cu sute de cărți, obținute ca sponsorizări prin intermediul profesoarei Loredana Cîrciu, de la Librăriile Cărturești, și al bibliotecarei Andreea Ciobara, de la Institutul Academic „Bucovina”.

22,57% din totalul elevilor înscriși au fost premiați

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi", prin echipa managerială, prof. dr. Puiu - Adrian Nicolae, director, prof. drd. Lăzărescu Luminița, director adjunct, și prof. Leon - Postolache Miriam, consilier educativ, își arată aprecierea față de rezultatele excepționale ale celor 197 de elevi premiați, care reprezintă 22,57% din totalul elevilor înscriși, „prin mesaje personalizate tip sms, de felicitare și mulțumire pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului colegiului, transmise acestora”. Momentul festivității s-a încheiat cu o sesiune specială de fotografii, „în care sutele de elevi, sutele de diplome roșii pentru Premiul I, galbene pentru Premiul al II-lea, albastre pentru Premiul al III-lea și verzi pentru Mențiuni, precum și sutele de cărți cu care elevii au fost premiați, au fost surprinse într-un spectacol cromatic”.